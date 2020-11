뉴스씨에스브이, 법률마케팅 전문컨설팅그룹 “Lawline” 서비스 출범

뉴스씨에스브이는 서초 법조타운 내 다수의 법무법인에서 마케팅 총괄역을 담당한 인재가 합류, 변호사 광고 및 마케팅펌 운영에 대한 종합 컨설팅 및 변호사 교육사업을 실행할 수 있는 역량을 1년 동안 준비하면서 법률마케팅컨설팅그룹 “로라인(LawLINE)”을 런칭했다고 밝혔다.

로라인은 변호사 업무 광고 규정의 개정으로 시작된 변호사 업계의 광고 경쟁이 스마트폰 보급으로 불이 붙은 상황에서 의뢰인에 신뢰를 줄 수 있도록 정확한 내용을 쉽게, 넓은 범위에 노출 시켜야 한다는 목표로 통합마케팅을 제공하고 있다.

블로그를 통한 바이럴 마케팅에 집중하고 있는 기존 변호사 광고계의 흐름과 달리 포털의 블로그와 SNS를 활용한 노출 증대를 비롯해 키워드/검색 광고, 홈페이지 제작 및 SEO 작업 등 온라인 매체를 활용한 소규모 홍보 프로젝트 실행부터 방송, 언론, 행사를 비롯한 대형 프로젝트 진행까지 전방위적 홍보 계획을 수립, 실행하고 있다.

뉴스씨에스브이의 이건우 대표는 "로라인은 단기 마케팅 성과에 집중하는 기존과 같은 변호사 광고를 하는 것이 아닌, 면밀한 컨설팅을 통해 변호사와 광고사가 장기적인 파트너십을 가질 수 있는 환경 조성을 목표로 하고 있다"고 말했다. 또한 "브랜딩마케팅과 세일즈마케팅의 결합이 초기 법무법인에서는 3만 시대 변호사에 있어서 초기 설계에 대한 법률경영컨설팅과 회사의 가치추구를 위해서 미션과 비전 정립이 중요하다"고 말했다.

한편 뉴스씨에스브이는 2013년 설립된 통합마케팅그룹으로 사회 공헌 및 나눔 분야의 활동을 통해 서울특별시장 표창, 보건복지부 장관 표창, 경찰청장 표창 등 다양한 수상 경력을 갖췄으며, 법률마케팅 전문컨설팅그룹 로라인을 통해 치열해지는 변호사 광고 업계에 새 바람이 될 수 있을 것으로 기대된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr