충남 예산군, 제17회 예산황토사과축제 온라인 개최

21~22일 예산황토사과축제 온라인에서 열려

온라인 축제 홈페이지와 워킹스루 판매장에서 저렴하게 사과 구입 가능

예산군이 전국 최고의 맛과 품질을 자랑하는 예산황토사과를 널리 알리기 위해 오는 21일부터 22일까지 제17회 예산황토사과축제를 온라인으로 개최한다.

1983년 제1회를 시작으로 격년제로 개최됐으나, 지난해부터 축제의 연속성 유지와 예산황토사과의 홍보를 극대화하고자 매년 개최하고 있다.

충남 예산군이 주최하고 예산능금농협주관으로 개최하는 이번 축제는 태풍, 긴 장마로 인한 작황 불황과 코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 과수농가들을 돕고자 비대면을 강조한 온·오프라인 방식으로 진행될 예정이다.

지역민들을 위한 오프라인 애플마켓 운영 및 실시간 온라인 플랫폼을 통한 라이브 커머스와 문화 행사 등도 함께 진행된다.

특히, 예산황토사과축제는 ‘라이브 커머스’ 방식으로 유튜브와 홈페이지를 통해 실시간 동영상 스트리밍이 진행되는 등 예산황토사과 상품의 우수성 홍보와 판매 촉진에 중점을 두고 기획됐다.

이번 축제는 예산황토사과축제 홈페이지와 유튜브를 통해 누구나 쉽게 참여할 수 있다.

세부 프로그램으로는 △온라인 축제 홍보 뮤직비디오 공연 △온라인 품평회 및 전시회 △가수 홍진영과 함께하는 예산황토사과 개막 퍼포먼스 △현장속으로! 워킹스루 직거래 장터 등이 진행된다.

황선봉 예산군수는 “코로나19로 모든 것이 변화하는 상황에서 농산물 판매·유통 시장 역시 오늘의 위기를 기회로 바꿔 지역 과수농가뿐 아니라 농특산물 농가 소득에 도움이 되길 바라는 마음이 크다”며 “이번 제17회 온라인 예산황토사과축제에 많은 관심과 성원을 부탁드린다”고 당부했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr