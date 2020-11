‘운동화 시장 허성무’ 소통 행보 이어가 … ‘2차전지 생산 전문’ 신성델타테크 방문

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자, 영남취재본부 강샤론 기자] 운동화 시장 허성무 창원시장이 18일 전기자동차 2차 전지를 전문생산하는 신성델타테크㈜를 방문해 현장 이야기를 직접 들으며 소통 행보를 이어갔다.

허 시장은 이 자리에서 구자천 대표이사 등 임원진과 만나 기업 애로 및 건의사항을 청취하고 전기차 관련 신산업에 가능한 한 아낌없이 지원하겠다고 격려했다.

신성델타테크는 가전기기·자동차부품, 휴대전화·LCD 부품 전문 제조업체이다.

최근 역점 신성장동력 산업으로 전기자동차에 들어가는 2차 전지를 생산, 현재 LG화학과 함께 폴란드에 함께 진출한 상황으로 전기차 시장이 급성장하고 있는 유럽에서 계속된 매출 증대가 기대되는 중견기업이다.

가전사업 부문 시장 확대에 따른 기술과 설비 등의 보강이 필요한 상황으로 현재 공장 확장을 추진함과 동시에, 창업 투자회사인 L&S 벤처를 인수해 신규 성장동력 역할을 할 수 있는 신사업 발굴에도 심혈을 기울이고 있다.

32년간 지속적인 연구개발과 혁신으로 보람의 일터 상, 혁신선도 기업 우수상, 신노사문화 대통령상, 은탑산업훈장, 투명회계대상 최우수상, 창원 상공대상 지역공헌부문을 수상한 뛰어난 기업으로 다양한 기부활동과 자원봉사 활동도 하고 있다.

허성무 시장은 "세계적으로 친환경 시장 비중이 커지면서 전기차의 가치가 빠르게 상승하고 있다"며 "지금이야말로 창원의 기계산업이 그린모빌리티 전기자동차와 접목해 새로운 도약을 할 수 있는 절호의 기회가 될 것”이라고 말했다.

