글라이드, 프리 론칭 프로모션서 선보인 '통갈비그대로왕갈비탕' 당일 품절…26일 재판매

NS홈쇼핑의 D2C(Direct to Consumer) 유통 전문 자회사 '(주)글라이드(glyde)'가 지난 11월 18일부터 프리 론칭 프로모션 중이다. 글라이드는 본격적으로 소비자들을 만나기 전, 11월부터 12월까지 2개월간 프리 론칭 프로모션을 통해 매월 글라이드의 철학을 담은 상품 1가지씩을 판매한다.

글라이드(gldye)는 국내 최고 설비를 보유한 하림그룹의 계열사이자 NS홈쇼핑의 자회사로 지난 2019년 출범했다. 중간거래 단계가 소멸되는 'Superfluid 시대'에 대응한 D2C 신규 사업의 일환이며, HMR(가정간편식) 기반의 식품 사업을 선보이는 신사업으로 주목을 받았다.

특히, 글라이드의 슬로건은 '세상에서 가장 큰 부엌'이다. 바쁜 현대인들에게 재료 손질부터 조리까지 요리란 번거롭고 귀찮은 일이다. 글라이드는 신선한 식재료와 수고스러운 레시피로 소비자들에게 최고의 맛과 정직한 가격의 상품을 선보인다.

이번 첫 번째 사전판매 상품은 품절 대란을 일으킨 '통갈비그대로왕갈비탕'으로, 하루만에 준비한 수량이 조기 품절되어 26일부터 2차 추가 사전판매를 시작한다. 해당 상품은 직접 우려낸 갈비 육수와 양지 육수를 황금비율로 블렌딩한 진한 국물이 특징이며, 상품명 그대로 큼지막한 통갈빗대 2~3개가 들어 있다. 특히, 전문 셰프의 오랜 내공으로 완성한 레시피로 특제 간장 양념에 조린 통갈비의 풍미를 느낄 수 있다.

통갈비그대로왕갈비탕은 글라이드 사이트에서만 구매 가능하며, 상품은 ▲1kg(2인분) 2봉에 18,500원 ▲600g(1인분) 3봉 18,900원의 가격으로 구매할 수 있다. 내달인 12월에는 신선한 닭고기로 만든 홈 파티 치킨3종세트가 공개될 예정이다.

글라이드 이민기 대표는 "글라이드는 변화하는 4차 산업혁명과 신공유 경제 시장에 대응하기 위해 생산부터 유통까지 모든 정보를 소비자에게 완전히 개방할 것이다. 이로써 최고의 품질과 정직한 가격 정책으로 새로운 유통 시장을 개척할 예정이다"라며, "유통구조를 단순화하는 만큼, 최고 품질의 상품을 더 편리하고, 더 경제적으로 제공하는 모바일 유통 플랫폼이 되겠다"라고 전했다.

한편, 글라이드의 그랜드 론칭은 내년인 2021년 1월 중순 경이며 자세한 내용은 홈페이지에서 확인 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr