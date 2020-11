검증안된 코로나 치료제, SNS 타고 구입법 퍼져

일부 유튜버가 효능 주장

처방전 필요없는 구매법 소개

[아시아경제 정동훈 기자] '코로나 치료제 팔아요.'

의약분업 예외지역 내 약국에서 검증되지 않은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제가 거래되고 있어 문제가 심각하다. 온라인 상에선 '코로나 치료제'로 불리는 한 전문의약품을 파는 약국 정보가 공유되고 있다.

19일 기자가 경기도에 위치한 한 약국에 '처방전 없이 A약을 살 수 있느냐'고 문의하자, 약국 관계자는 "한 통당 4만5000원에 현찰로 구입이 가능하다"고 소개했다. 또 "최근 코로나 치료에 효과가 좋다는 소문에 재고가 빨리 소진된다"고도 안내했다. 그는 "신분증을 소지해야 하고 추가로 구매하고 싶다면 신분증을 여러 장 가지고 오라"는 설명도 덧붙였다.

A약은 말라리아 치료제로 개발돼 판매 중인 전문의약품이다. 항바이러스 효과가 있어 코로나19 치료 목적으로 개발하는 실험이 진행 중이다. 즉 코로나19 치료에 썼을 때 그 효과나 안전성이 검증되지 않은 상태다. 이를 코로나19 치료 목적으로 팔거나 투약하는 건 불법이다. 더욱이 해당 약은 전문의약품으로 분류돼 처방전이 있어야 구입할 수 있다. 말라리아 치료를 위해 병원을 찾고, 의사가 A약이 적힌 처방전을 발행해줘야 A약품을 구할 수 있는 것이다.

이를 회피하는 방법이 바로 '의약분업 예외지역'이다. 기자가 문의한 약국은 병원과 거리가 1㎞ 이상 떨어진 곳으로 의약분업 예외지역에 속한다. 법이 정한 도서산간 등 일부 지역에선 예외적으로 의사 처방전 없이 전문의약품을 판매ㆍ구매할 수 있게 허용한 것이다. 해당 약국은 이런 예외조항을 악용해 전문의약품을 판매하고 있으며, 심지어 A약품을 코로나19 치료 목적으로 사려는 사람들이 많아지자 적극적인 홍보ㆍ영업에까지 나서고 있는 것이다. A약품을 판매하는 전국 약국의 주소ㆍ전화번호 등은 최근 블로그와 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 널리 공유되고 있다.

A약품은 일부 의사와 유튜버 등을 중심으로 '항바이러스 효능이 뛰어나 코로나19 예방ㆍ초기 치료에 효과가 좋다'는 주장이 제기돼 관심을 모았다. 코로나19 확진자가 아닌 이들이 치료와 예방 목적으로 미리 구입하려는 경우가 대부분이다. SNS에는 A약품을 직접 구입했다고 인증하는 사진과 글들이 넘쳐난다. 이들은 "코로나 끝내보자", "평소에 먹으면 코로나 감염을 예방하는 백신 역할까지 한다" 등 반응을 보이고 있다. 김우주 고대구로병원 감염내과 교수는 "해당 약품은 코로나19 치료 목적으로 안전성ㆍ유효성이 검증되지 않았다"며 "전문의 처방 없이 해당 약을 먹었을 경우 신장기능이 떨어지거나 간독성 등이 발생할 수 있다"고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr