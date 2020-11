1,500실 넘는 대단지 오피스텔 ‘청라국제도시역 푸르지오 시티’ 주목

-오피스텔, 과거 단순한 투자 상품이었다면 최근에는 실거주 가능한 단지 선호 높아

-‘청라국제도시역 푸르지오 시티’ 총 1,630실…인근에 산업단지, 업무단지 등 직장인 수요 풍부



청년층과 신혼부부 등 국내 1~2인 가구 비중이 지속적으로 늘어나는 가운데 거주를 목적으로 하는 오피스텔이 높은 관심을 받고 있다.

과거의 오피스텔은 단순한 투자 상품이었던 반면, 최근에는 실거주가 가능하고 생활 인프라가 잘 구축된 대단지 오피스텔에 대한 선호가 뜨거워지고 있다.

오피스텔은 관리비에 대한 부담이 높은 편인데 1,000실이 넘는 대단지 오피스텔일수록 여러 세대가 공용관리 비용을 분담하기 때문에 관리비 절감 효과를 얻을 수 있다. 또 대단지로 지어지는 만큼 아파트에 버금가는 커뮤니티 시설 및 편의시설이 잘 조성돼 있으며, 규모가 크다 보니 지역내 랜드마크가 될 가능성이 높다.

부동산업계 관계자는 “1,000실 이상의 대단지 오피스텔은 지역내에서도 상징성이 있어 시세를 주도하기도 한다”며 “특히 투자 상품만이 아닌 실거주에도 매우 용이해 투자자, 수요자에게 모두 인기있다”고 말했다.

우주개발(시공 대우건설)이 인천 청라국제도시 청라친환경복합단지 C17-1-2블록(서구 청라동 4-20번지 일원)에 짓는 ‘청라국제도시역 푸르지오 시티’ 오피스텔도 대단지로 조성돼 이목을 끈다.

단지는 지하 6층~지상 34층, 전용면적 20~60㎡, 총 1,630실 규모로, 오피스텔과 근린생활시설로 이뤄진다. 서해 오션뷰를 비롯해 448m 높이 초고층 빌딩인 ‘청라 시티타워’, ‘베어즈베스트 청라GC’의 녹지 조망 등(일부 호실)이 가능할 전망이다.

단지는 탄탄한 배후수요를 갖췄다. 청라국제도시 내 입주를 완료한 한국 GM R&D 센터, 로봇랜드를 비롯해 인근에는 LG전자 인천캠퍼스, 경서3도시개발지구, 인천터미널 물류단지, 인천서부산업단지 등이 위치해 있어 직장인 수요가 풍부하다. 또 시티타워, 국제금융단지, 도시첨단산업단지 등도 청라국제도시 내에 들어설 계획이어서 장·단기적으로 수요가 많을 것으로 보인다.

교통여건도 매우 뛰어나다. 인근에 위치한 북청라ICㆍ북인천IC 등을 통해 인천국제공항고속도로 및 수도권 제2순환고속도로 진출입이 쉽고, 인천국제공항과 김포국제공항 등도 차량으로 20분대에 오갈 수 있다. 간선급행버스체계 BRTㆍ유도고속차량 GRT를 이용해 지역내는 물론 타지역 이동도 용이하다. 또한 단지는 도보권에 공항철도 청라국제도시역이 위치해 있으며, 지하철 9호선ㆍ공항철도 직결 사업이 2023년 개통 예정이다. 이전에는 9호선으로 갈아타려면 인천공항2터미널역에서 출발한 공항철도 열차를 타고 김포공항역에 환승해야 했으나, 직결 사업이 완료되면 곧바로 9호선 강남 및 강동으로 갈 수 있다.

여기에 지하철 7호선 청라연장선 사업도 예정돼 있다. 인천 서북부 지역의 대중교통 편의를 개선하기 위해 추진되는 이 노선은 인천 서구 석남동~공항철도 청라국제도시역(10.74㎞)을 잇게 된다. 향후 노선이 개통되면 청라에서 지하철 1호선 환승역인 구로(가산디지털단지역)까지 기존 78분에서 42분으로 36분 단축되고, 강남까지 환승 없이 한 번에 오갈 수 있는 등 서울 접근성이 크게 개선된다. 특히 영종국제도시(중구 중산동)와 청라국제도시(서구 청라동)를 잇는 인천 제3연륙교 건설사업이 올해 연말 착공될 예정이어서 교통여건은 더욱 개선될 전망이다.

한편 ‘청라국제도시역 푸르지오 시티’의 모델하우스는 서울특별시 양천구 목동 919-8번지에 위치해 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr