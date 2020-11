[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 연말까지 해외선물옵션 수수료를 할인하는 행사를 진행한다.

신한금융투자는 이 같은 '2020 해외선물옵션 연말 FESTA 수수료 이벤트'를 실시한다고 19일 밝혔다.

이에 따라 해외선물옵션 신규 및 휴면 고객(2개월 이상 무거래 고객)은 신청하면 해외선물옵션 미달러화(USD) 결제 전 품목에 대해 계약당 2.99달러(약 3320원)로 할인받을 수 있다. 단 농축산물 및 일부 상품은 제외된다. 행사 기간은 다음달 31일까지다.

자세한 사항 및 신청은 신한금투 홈페이지나 신한금투 해외주식영업부를 통해 확인할 수 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr