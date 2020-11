[아시아경제 김봉주 기자] 그룹 S.E.S 출신 유진이 첫째 딸 로희와의 근황을 전했다.

유진은 18일 인스타그램에 "요즘 매일 바쁜 촬영. 오랜만에 함께하는 등원길. 눈에 들어오는 풍경이 마음에 작은 휴식과 기쁨을 안겨준다"며 사진을 올렸다.

사진에는 외출한 유진과 딸 로희 모습이 담겼다. 로희의 인형같은 귀여운 비주얼이 눈길을 끈다.

2015년생으로 올해 6살이 된 로희는 폭풍성장한 모두를 놀라게 했다.

한편 유진은 2011년 배우 기태영과 결혼해 두 딸을 두고 있다.

