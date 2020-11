액셀러레이터 씨비에이벤처스, 제주지역 중소기업 위한 인도 진출 사업 설명회 진행

오는 25일 글로벌 액셀러레이터 씨비에이벤처스는 제주특별자치도청과 함께 제주 국제자유도시 개발센터에서 제주지역 중소기업이 인도 시장에 진출할 수 있도록 인도 현지의 파트너들과 프로그램을 연계한 사업설명회를 진행한다.

씨비에이벤처스는 인도 진출 사업 프로그램으로 인도 투자 유치프로그램, 인도 비즈니스 파트너 매칭, 합작법인 설립의 3가지를 제공한다.

먼저 인도 투자 유치프로그램은 사업 설명회를 통해 투자유치 기회를 부여 받는 기업들이 인도 뭄바이(Mumbai) 현지에 위치한 “뭄바이엔젤스(MUMBAI ANGELS)” 약 450개 투자기관 및 엔젤 투자자와 공동 투자유치 설명회를 진행하여 인도투자자들에게 중소기업들을 SHOW CASE를 진행함으로 국내 투자를 유치를 진행하게 된다.

인도 비즈니스 파트너 매칭은 제주 지역의 중소기업 및 스타트업들은 파트너 설정 및 신규시장 개척(Business Matching (BM) Program)을 통해 인도 벵갈루루(Bangalore) 현지에 위치한 기업 “더 게인(THE GAIN)” 및 현지 PARTNER사들과 직·간접적인 파트너쉽 매칭을 통해 현지 시장 진출, 현지 제품 판매 등 신규시장을 개척할 수 있는 기회를 얻게 된다.

합작법인 설립은 인도 지역 진출을 희망하는 기업을 대상으로 합작회사설립 및 사업 확장(JOINT VENTURE (JV) Pathfinder) 프로그램을 통해 인도 뭄바이(Mumbai) 현지에 있는 ‘인도 상공인 연합회’를 활용하여 국내 중소기업의 라이센스 및 기술력을 현지에 공급하고 파트너쉽(설립 투자 및 운영)을 통해 실질적인 운영을 할 수 있게 된다.

해당 인도 진출 사업 설명회는 제주지역에서 개최되는 오프라인 행사로서 코로나(COVID)19 상황으로 인하여 인도 현지와는 비대면방식(Untact)으로 화상회의를 통해 진행하게 된다.

한편, 글로벌 액셀러레이터는 인도 지역을 중심으로 스타트업 및 중소기업의 해외진출을 성공적으로 진행할 수 있도록 지원하며, 유명 스타트업 및 기술력을 갖춘 기업을 대상으로 액셀러레이터 프로그램 및 투자유치 기회를 제공하고 있다.

