미래세대를 위한 의무, 일상에서 플라스틱 줄이기

요즘 종종 접하는 기사가 있다. 인간이 버린 플라스틱 쓰레기로 어려움을 겪고 있는 해양 생물들에 관한 이야기이다. 일회용 마스크에 발이 묶여 제대로 날지 못하는 바다 새와 플라스틱 빨대가 코에 박힌 채 발견된 바다거북, 해파리인 줄 알고 비닐을 먹은 바다거북 등 가슴 아픈 이야기가 많이 들려온다.

플라스틱 쓰레기로 인한 직접 피해는 바다생물들이 겪고 있지만 생태계를 구성하고 있는 요소로서 인간도 이 문제에서 자유로울 수 없다. 해양쓰레기로 인한 경제적 비용만 연간 80억달러, 한화로 약 9조원에 달한다. 파도에 의해 잘게 부서진 플라스틱이 먹이 사슬에 의해 우리 몸에 쌓이게 되는 미세플라스틱 문제는 우리의 식품안전과 건강에 잠재적 위험으로 다가온다. '바다에 있는 미세플라스틱 수가 우리 은하계 별 숫자의 500배인 51조개에 이르고 있다'는 에릭 솔하임 유엔환경계획(UNEP) 사무총장의 섬뜩한 경고처럼 플라스틱 쓰레기 문제는 더 이상 간과할 수 없는 문제인 것이다.

해수부는 해양플라스틱 쓰레기 문제의 심각성을 인지하고, 지난해 5월 '해양플라스틱 쓰레기 저감 종합계획'을 수립한 바 있다. 이를 바탕으로 해양플라스틱 쓰레기를 줄이기 위한 노력을 발 빠르게 전개하고 있다. 해양쓰레기 관리의 제도적 기반을 강화하기 위한 '해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법'이 다음 달 4일 시행을 앞두고 있고 해양쓰레기 관리를 위한 예산과 인력, 장비도 대폭 확대하고 있다. 2019년 613억원이던 관련 예산은 올해 990억원으로 늘어났고, 내년 정부안에는 1316억원을 담았다. 육지의 환경미화원과 같은 바다환경 지킴이도 지난해 200명에서 올해 1000명으로 대폭 증원했다. 이와 더불어 도서지역 해양쓰레기 수거ㆍ운반을 위한 정화운반선과 해양쓰레기 집하장, 전(前) 처리시설 등 관련 기반 시설도 차근차근 확충하고 있다.

해양쓰레기로 인한 문제는 정부의 노력만으로는 해결할 수 없기에 민간의 자발적 참여를 유도하기 위한 대책들도 속속 추진하고 있다. 매달 셋째 주 금요일을 '연안정화의 날'로 지정해 지역 주민의 참여를 유도하고 일부 해안을 민간이 상시적으로 관리하는 방안도 추진하고 있다. 해양환경에 관심이 많은 기업과 단체 또는 개인이 스스로 가꿀 해변을 정하고 책임감과 관심을 가지고 관리하는 '반려 해변' 사업이 지난 9월 제주도를 시작으로 내년에는 전국으로 확대될 예정이다. 이미 표선해변은 '하이트진로'가, 금능해변은 '제주맥주'가, 중문해변은 '공무원연금공단'이 '찜'했다.

이미 많은 기업과 단체들이 비치코밍(Beach Combing) 등 연안정화활동을 독려하는 캠페인을 자발적으로 개최하고, 여기에 많은 사람들이 참여하고 있다. 또 연안정화활동에 활용할 수 있는 스마트폰 애플리케이션의 보급도 민간 주도로 이어지는 등 적극적 참여가 늘어나고 있기도 하다.

올여름 우리 바다는 한바탕 몸살을 앓았다. 연이은 집중호우와 마이삭ㆍ하이선 등 한반도를 강타한 대형 태풍으로 약 5만t에 이르는 해양쓰레기가 발생했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 속에서 온라인 쇼핑과 음식배달이 늘면서 이로 인한 포장 쓰레기도 증가하고 있다. 정부의 노력에 더해 우리 바다를 가꾸려는 국민의 자발적 실천과 도움이 절실하다.

우리 일상에서 발생하는 쓰레기를 줄이고 버려진 쓰레기를 치우는 작은 실천도 바다를 사랑하는 방법이 될 수 있다. 아울러 제주를 시작으로 추진되는 '반려해변' 등의 바다 가꾸기 사업에도 국민 여러분의 많은 관심과 참여가 필요하다. 깨끗하고 아름다운 바다를 미래세대에 물려줄 수 있도록 우리 모두 함께 힘을 모을 때이다.

박준영 해수부 차관

주상돈 기자 don@asiae.co.kr