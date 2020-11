수주공시로 상승세 탄 #유망주 #성장주 #우량주 총정리

AI는 빅데이터를 활용해 2천여 개의 주식 종목을 실시간으로 분석한다. AI라씨로는 이 점을 기반으로 테마특징주, 장중수급포착, 공시분석 등 투자자들이 주목해야 할 정보를 신속하게 제공하고 있다.

이중에서도 중시해서 봐야 할 정보는 수주공시 정보이다. AI가 모든 단일판매 공급계약 공시를 실시간으로 분석해서 그 중에서도 계약금액이 매출액 대비 30% 이상인 공시 정보만 제공한다.

◈AI 수주공시 현황 분석

투자자는 모든 공시를 모니터링 하지 않아도 되는 편리성과 함께 투자 가치가 높은 기업의 정보를 단시간에 얻을 수 있다. 또한 최근 1년간의 월별 계약 수주 규모와 주가 변동 추이도 함께 파악할 수 있도록 그래프도 제공해 추이 파악이 가능하다.

단일판매 공급계약 공시는 기업 미래의 실적을 미리 예측해 볼 수 있는 중요한 정보로 알려져 있어 그 의미가 더욱 크다.

이와 함께 ‘AI라씨로’는 장중급등주분석, 장중수급포착, 시간외상승종목 등 투자자가 스스로 분석하기에 시간과 노력이 많이 드는 정보를 AI 로봇이 빠르게 분석·요약해 실시간으로 제공하고 있다. 해당 정보는 스마트폰에서 ‘AI라씨로’ 앱을 다운받거나 웹페이지에서 만나볼 수 있다.

[오늘 투자자 관심 종목]

