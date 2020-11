대한안전교육협회, 제주항공우주박물관에 화재진압 체험존 구축

대한안전교육협회(회장 정성호, 이하 협회)가 제주 서귀포시에 위치한 제주항공우주박물관(이하 박물관)에 소화기 시뮬레이터를 기반으로 소화기 사용법 등을 배울 수 있는 화재진압 체험존을 구축했다고 밝혔다.

이에 화재진압 체험존은 박물관을 찾는 관람객이면 누구나 자유롭게 체험할 수 있도록 로비에 공간을 마련했으며, 4인이 동시에 참여 가능한 소화기 시뮬레이터를 설치하여 다양한 화재 상황을 간접적으로 체험하고 화재 발생 시 행동요령을 배울 수 있다.

협회에서 직접 개발한 소화기 시뮬레이터는 차세대 IT 기술을 접목하여 소화기 노즐에 센서를 부착하고 3D 그래픽 화면 연동으로 화재 진압 및 결과 정보를 실시간으로 확인할 수 있다. 이를 통해 올바른 소화기 사용법 및 제대로 된 화재진압 교육이 가능하다.

특히 이번에 구축한 화재진압 체험존에는 박물관 맞춤형의 배경화면 콘텐츠를 신규 제작하여 현장감을 극대화했다. 마치 박물관에 실제 화재가 발생한 것과 같은 이미지를 표현하고 직접 화재를 진압하는 체험을 통해 체험자의 몰입감과 흥미를 높였다.

협회의 정성호 회장은 “소화기 시뮬레이터를 통한 화재진압 체험 교육이 시민들의 안전의식을 한층 더 강화하는 계기가 되길 바란다”며 “건조한 가을철에 특히나 많이 발생하는 화재 재난 상황에 대비하여 체험형 교육을 통한 안전의식 고취와 현실적인 사전 교육이 중요하다”고 강조했다.

한편, 협회는 안전체험관 구축과 더불어 온라인을 통한 이러닝 안전교육 및 직무교육 센터를 운영하며 비대면 인터넷 원격교육을 진행하고 있다.

협회의 안전체험관 구축 및 이러닝 교육에 대한 자세한 내용은 대한안전교육협회 사이트를 방문하면 확인할 수 있다.

