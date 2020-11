"바이든, 트럼프 수사 원하지 않아"

NBC 방송, 측근 인용 보도

"수사로 인한 국정 동력 낭비 원치 않아"

"그냥 넘어가고 싶다 말해"

"법무부에 영향력 행사 하지는 않을 듯"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 도널드 트럼프 대통령에 대한 수사에 부정적인 견해를 밝혔다고 측근들이 밝혔다.

17일(현지시간) NBC방송은 다섯 명의 소식통을 인용, 바이든 당선인이 민주당 소속 의원들의 압박에도 불구하고 자신의 임기 동안 전임 대통령에 대한 수사가 이뤄지며 소모전이 벌어질 가능성을 원하지 않는다는 입장을 밝혔다고 전했다.

소식통은 "바이든 당선인은 전임 대통령에 대한 수사가 국가를 더욱 분열시킬 것을 우려하고 있다"고 설명했다.

소식통은 이어 "바이든이 연방 차원의 트럼프 대통령에 대한 세무 조사에 대해 우려하고 있으며 트럼프 대통령이 퇴임 전 참모들을 사면할 수 있는 명령을 내릴 수 있다는 점을 경계하고 있다"고 전했다.

다른 소식통은 바이든이 "그냥 넘어가고 싶다"라는 입장을 밝혔다고 소개했다.

또 다른 소식통도 "바이든이 (트럼프 대통령에 대한) 기소보다는 문제를 해결하고 앞으로 나아가는 쪽으로 나아갈 것"이라고 말했다.

이 같은 입장은 바이든 당선인이 이미 모두의 대통령이 되겠다면서 통합을 언급한 데다 신종코로나바이러스감염증(코로나19), 경제회복, 인종평등, 기후변화를 최우선 과제로 제시한 상황에서 트럼프 정부에 대한 청산작업이 집권 후 국정에 미칠 부정적인 영향을 경계한 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 퇴임과 동시에 면책권이 사라진다. 이 경우 탈세·추행 등 이미 진행 중인 수사가 더욱 본격화될 가능성이 크다. 트럼프 대통령이 대선 결과에 승복하지 않고 버티는 것도 퇴임 후 수감되는 첫 미국 대통령이 되지 않기 위한 '거래'를 위한 것이라는 추정도 나오고 있다.

다만 바이든 당선인이 자신의 입장을 수사당국에 압박하지는 않을 것이란 전망이다. 한 바이든 측 인사는 "바이든에게 가장 중요한 것은 나라를 발전시키는 데 있으며 법무부에 간섭하거나 법무부를 정치화하지 않겠다는 입장이다"라고 설명했다.

이에 대해 NBC는 바이든 당선인이 트럼프 대통령과 그의 참모와 동료, 사업에 대해 어떤 결정을 내리더라도 뉴욕 등 각 주정부의 수사 의지를 방해하지는 못하리라 전망했다.

