최만린 전 국립현대미술관장 별세

동양 철학 근원적 속성 담은 작품으로 국내 초상 조각 개척

국립현대미술관장 재직 당시 덕수궁 분관·서울관 건립 일조

국내 초상 조각의 선구자 최만린 전 국립현대미술관장이 17일 별세했다. 향년 85세.

고인은 국내에서 미술을 교육받은 1세대 조각가다. 1935년 서울에서 태어나 서울대학교 조소과를 졸업했다. 같은 대학원에서 석사 학위를 취득하고 미국 프랫인스티튜트에서 수학했다.

그는 동양 철학의 근원적 속성을 담은 작품세계로 국내 추상 조각 길을 개척했다. 1958년 한국전쟁의 상흔을 표현한 '이브' 연작으로 명성을 얻은 뒤 서예 필법과 동양 철학을 모티프로 '천', '지', '현', '일월' 시리즈 등을 발표했다. 최근에도 '태', '맥', '0' 시리즈 등을 보이며 생명의 보편적 의미와 근원의 형태를 탐구했다. 파리비엔날레, 상파울루비엔날레 등 주요 국제미술전에 참여했으며 삼성미술관, 국립현대미술관에서 대규모 회고전이 열렸다. 지난해에는 서울 성북구가 고인의 자택을 매입해 성북구립 최만린미술관을 조성했다.

서울대학교에서 미술대학 교수를 역임한 고인은 2001년 명예교수로 임명됐다. 1997년에는 국립현대미술관장도 맡았다. 재직 당시 미술계 숙원이던 덕수궁 분관을 마련하고 국립현대미술관 서울관 건립에 일조했다. 생계가 어렵던 시절 라디오 아나운서로 일한 인연으로 한국아나운서클럽 회장에 오르기도 했다.

유족으로는 배우자인 성우 겸 배우 김소원씨, 아들 최아사 계원예술대 건축학과 교수, 딸 연극배우 최아란씨가 있다. 빈소는 여의도성모병원 장례식장 2호실이며 발인은 19일 오전 8시다.

