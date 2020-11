"너 생명 끝나고 싶냐" '턱스크' 지적하자 난동 부린 승객

'마스크 착용' 요구하는 승무원에 "이 개XX야" 폭언

[아시아경제 허미담 기자] 최근 한 남성이 기차 안에서 '마스크를 제대로 착용해달라'는 승무원의 요구를 거부하고 되레 폭언을 퍼붓는 등 난동을 피운 사건이 발생했다.

17일 YTN은 최근 경부선 무궁화호 열차 안에서 발생한 마스크 미착용 관련 난동 영상을 공개했다.

공개된 영상에서 한 남성 승객은 마스크 착용을 요구하는 승무원에게 "(마스크) 꼈잖아, 이 개XX야" 등의 폭언을 내뱉었다. 이 승객은 당시 마스크로 입과 코를 완전히 가리지 않은 이른바 '턱스크'를 한 것으로 전해졌다.

그는 차표를 보여달라는 승무원의 요청을 거절하며 "(차표) 안 준다고. 내가 돈 주고 샀는데 권한을 왜 주냐. 내가 끝까지 갖고 대전역까지 가야지. XX아" 등의 심한 욕설을 했다.

또 이 승객은 철도경찰에 인계하겠다는 승무원의 말에 "뭘 잘못했는데 경찰에 인계하냐. 너 생명 끝나고 싶냐"라고 고성을 지르며 승무원을 협박했다.

이와 관련해 현장에 있던 다른 승객은 YTN과의 인터뷰에서 "역무원들은 지나가다가 마스크가 내려져 있거나 마스크를 안 쓴 사람들을 보면 마스크를 쓰라고 하고 '마스크 좀 올려달라'고 얘기하지 않나"라며 "그때 '아, 죄송합니다' 하면서 (마스크를) 올리면 끝나는 거지 않냐"고 했다.

한편 이 승객은 결국 강제 하차 돼 철도사법경찰대에 넘겨진 것으로 전해졌다.

