[아시아경제 김봉주 기자] 배우 김민이 17일 인스타그램에 "My little teenager!"라는 글과 함께 외동딸 사진을 공개했다.

사진에서 김민을 닮은 외동딸은 모델 포스를 풍기며 걷고 있다. 이 사진에 오연수도 "아고 이뻐라"라며 감탄했다.

한편 김민은 지난 2006년 영화감독 이지호와 결혼 뒤 현재 고향인 미국 LA에 살고 있다.

김민은 TV조선 예능 프로그램 '아내의 맛'에 출연해 화제가 된 바 있다.

