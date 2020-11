삼성전자 노사 본교섭 돌입…노조, 단체협약 요구안 전달

[아시아경제 이기민 기자]삼성전자와 삼성전자 노동조합 공동교섭단이 이달 초 단체교섭 상견례를 진행한 이후 첫 본교섭을 17일 진행했다.

삼성전자 노사에 따르면 최완우 삼성전자 DS부문 인사기획그룹장 전무을 비롯한 사측 교섭위원 11명과 김해광 한국노총 금속노련 수석부위원장 등 노조 측 교섭위원 11명은 이날 오후 3시께 경기 용인시에 있는 삼성전자 기흥캠퍼스 나노파크 회의실에서 1시간40여분 동안 교섭을 진행했다.

공동교섭단은 한국노총 금속노련 산하 전국삼성전자노조와 상급 단체가 없는 삼성전자사무직노조, 삼성전자구미지부노조, 삼성전자노조 등 삼성전자 4개 노조로 지난 9월 구성됐다.

공동교섭단은 삼성전자 내 최초의 단체협약을 제정하겠다는 목표 아래 사측과 교섭을 추진해 왔고, 이달부터 본교섭에 돌입했다. 그간 삼성전자 노사는 단체교섭을 진행한 적이 있으나 단체협약 체결에 이르지는 못했다.

교섭에 앞서 최 전무는 "많은 대화를 진행하면서 발전적인 노사관계 문화를 만들어가기를 희망한다"며 "회사가 많이 노력하겠다"고 말했다.

김해광 금속노련 수석부위원장도 "삼성전자가 그간의 노사 관행에서 벗어나 선제적으로 조합 사무실과 활동 시간을 보장하면서 교섭을 시작하게 됐다"며 "'우리가 함께할 수 있겠구나' 하는 마음이 생겨 마음이 참 좋다"고 답했다.

공동교섭단은 이날 노조 활동 보장을 비롯해 임금·인사 체계 개선 등 150여가지 내용이 담긴 단체협약 요구안을 사측에 전달했다. 요구안에는 근로자의 성과 평가 제도 개선, 비정규직 노동자 처우개선, 사회적 연대 임금체계 마련 등의 내용도 담긴 것으로 전해졌다.

사측은 노조가 제시한 단체협약 요구안을 검토한 이후 다음 교섭에서 의견을 내기로 했다.

