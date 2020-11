[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 함소원이 베이비시터 이모 갑질 논란 후 다정한 일상을 공개했다.

함소원은 16일 자신의 인스타그램에 베이비시터 이모와의 일상이 담긴 영상을 올렸다.

영상에는 동네 주민들과 베이비시터 이모 등이 모여 김장을 하는 모습이 담겼다.

함소원이 최근 방송된 TV조선 '아내의 맛'에서 시터 이모와 불화를 보였던 것과 달리, 화기애애한 분위기를 연출하며 눈길을 끈다.

함소원은 시터 이모가 건네준 김장 김치를 먹으며 "우리 이모님 요즘 스타 되신 거 아시죠? 포털 사이트 검색어에도 오르셨다"라고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr