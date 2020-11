경주 고분 위 주차된 SUV…"제정신인가" 시민들 경악

지난 15일 쪽샘지구 79호분 위에 잠시 주차

경주시, 고분 훼손 확인되면 법적 대응

[아시아경제 김봉주 기자] 경북 경주의 쪽샘지구 고분 위에 스포츠유틸리티차량(SUV)이 주차됐던 사실이 알려지면서 비판여론이 일고 있다 .

17일 온라인 커뮤니티 등을 종합하면 지난 15일 오후 1시30분께 쪽샘지구 79호분 위에 흰색 SUV가 주차돼 있는 것을 발견한 한 시민이 이를 촬영해 사회관계망서비스(SNS)에 게시했다.



이 차량은 높이 10m 정도인 고분 위에 잠시 주차돼 있다가 위치를 옮긴 것으로 전해졌다.

이 사진을 본 시민들은 차량 운전자를 거세게 비판하고 있다. 해당 사진이 게시된 글에는 "강력히 처벌해야 한다", "정말 개념없다", "제정신인가" 등의 강한 비판 댓글이 달렸다.

경주시는 관리·감독을 강화하고 차량 주차로 문화재가 훼손된 사실이 확인되면 법적 대응에 나설 방침이다.

한편 경주 쪽샘지구는 4~6세기에 걸쳐 조성된 삼국시대 신라 왕족과 귀족들의 묘역이다.

