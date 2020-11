[종합] 김해신공항 백지화…與 "가덕신공항 가능성 열렸다" vs 野 "정치 득실 따진 조변석개"

김해신공항 백지화 결론…검증위 "근본적 검토 필요"

[아시아경제 허미담 기자] 동남권 관문공항으로 기존 김해공항을 확장하는 정부의 김해신공항안이 17일 사실상 백지화 수순을 밟게 된 가운데 이를 둘러싼 정치권의 반응이 분분하다.

여당은 김해신공항 사업이 사실상 백지화되자 가덕도 신공항 건설에 모든 지원을 아끼지 않겠다는 입장을 밝힌 반면 야당은 정부의 결정이 정치적 판단에 따른 것이라고 지적했다.

앞서 국무총리실 산하 김해신공항 검증위원회는 이날 브리핑을 열고 "김해신공항 계획은 상당 부분 보완이 필요하고 확장성 등 미래 변화에 대응하기 어렵다"는 결론을 내렸다. 특히, 검증위는 기존 계획안에 대해 △안전 △시설운영·수요 △환경 △소음 분야에서 상당 부분 보완이 필요하다고 했다.

이 같은 결론에 더불어민주당은 가덕도 신공항 건설을 신속하게 추진하겠다고 밝혔다. 이낙연 민주당 대표는 이날 국회에서 열린 동남권 관문공항 추진을 위한 긴급대책회의에서 "이제 김해신공항 추진계획을 백지화하고 새로운 동남권 공항을 건설해야 하는 국면으로 접어들었다"며 "부·울·경(부산·울산·경남) 시·도민의 오랜 염원인 가덕도 신공항 가능성이 열렸다"고 말했다.

이어 "부산은 2030년 세계박람회를 유치하려고 하고 있는데 신공항은 유치 단계에서부터 영향을 줄 것"이라며 "이를 감안해 기민하고 치밀하게 대처해야 한다"고 덧붙였다.

그런가 하면 민주당은 김해신공항 백지화와 가덕신공항 건설 추진이 내년 4월 부산시장 재보궐 선거와 2022년 대통령선거를 고려한 '포퓰리즘 정책'이라는 비판에 대해 "사실이 아니다"고 선을 그었다.

최인호 민주당 수석대변인은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "김해신공항 백지화는 그동안 진행해온 검증결과를 발표한 것으로 선거와는 무관하다"며 "내년 보궐선거를 의식한 것이라고 하는데 전혀 사실이 아니다"라고 주장했다.

그는 "왜 하필 보선을 앞둔 지금 발표하느냐는 시각은 결과적으로 검증결과를 발표하지 말라는 것과 같다"며 "총리실 검증위 분과별 검증이 얼마 전에 정리됐고 법제처의 유권해석이 지난주에 나왔다. 지금이 발표할 적기"라고 했다.

이어 "내년 보선 일정 때문에 미뤄야 한다면 김해신공항 검증결과는 결국 발표할 수가 없게 된다"며 "1년 6개월 전 검증을 시작할 때 누가 내년에 보궐선거가 있을 것이라고 예상했을까"라고 반문했다.

반면 국민의힘은 이번 정부의 결정이 결국 정책 일관성을 지키지 않은 것이라고 지적하며 비판을 이어가고 있다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 진행한 영상 의원총회 후 기자들과 만나 "반드시 짚고 넘어가야 할 것이 주요 국책사업의 일관성과 절차 준수의 문제"라며 "아마 내년 보궐선거를 앞두고 어떻게든 부산시장 선거에서 덕을 보려고 무리하게 변경·추진하는 것 같다"고 지적했다.

최형두 국민의힘 원내대변인도 이날 논평을 내고 "신공항 문제를 4년이나 끌며 부산시민을 괴롭혀온 문재인 정부가 손바닥 뒤집듯 입장을 바꿨다"며 "'민주당 시장 성범죄 보궐선거'를 앞둔 표변"이라고 꼬집었다.

그는 "이낙연 당시 국무총리 산하 김해신공항 검증위의 '안전문제를 보완하면 관문 공항으로서 문제가 없다'던 잠정 결론이 갑자기 사라졌다"며 "주무장관인 국토부 장관마저 '김해신공항에 대한 입장은 확고하다'며 집권 4년 내내 '아무런 문제 없다'던 사업을 뒤집었다"고 비판했다.

그러면서 "이낙연 민주당 대표가 얼마 전 부산에서 '희망 고문을 끝내겠다'고 했지만, 지난 4년간 희망 고문을 해온 주역은 다름 아닌 이낙연 당시 국무총리였다"고 지적했다.

또 그는 "부산시의 지속적인 '신공항 재검토' 요청을 외면하던 문 정부 아니었나. 지난 4년 도대체 무엇을 한 것이냐"면서 "희망 고문에 그 어떤 책임도 지지 않다가 선거를 앞두고 갑자기 손바닥을 뒤집나"고 반문하며 정부·여당의 태도를 강하게 비판했다.

끝으로 최 원내대변인은 "문 대통령과 이낙연 대표, 김현미 국토부 장관은 국민과 부산시민 앞에 사죄부터 하고 갑작스러운 표변에 책임져야 한다"며 "중요 정책사업이 정치 득실에 따라 조변석개한다면, 어떤 국민이 납득하고 신뢰할 수 있겠는가"라고 일갈했다.

