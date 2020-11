시진핑, 美 겨낭해 "일방주의 반대"

[아시아경제 조현의 기자] 시진핑 중국 국가 주석이 브릭스(BRICSㆍ브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국의 신흥 경제 5개국) 국가들 앞에서 사실상 미국을 겨냥해 일방주의 반대를 강력히 천명했다.

17일 신화통신에 따르면 시진핑 주석은 이날 브릭스 정상회의 화상회의에서 "규칙과 법을 무시하고 일방주의를 일삼으며 다자간 기구에서 탈퇴하고 합의를 어기는 것은 전 세계인들의 보편적인 바람에 어긋난다"고 목소리를 높였다.

그러면서 "이런 행위는 모든 국가의 합법적인 권리와 존엄성을 짓밟는 것"이라고 강조했다.

시진핑 주석의 발언은 세계보건기구(WHO)와 파리 기후협약 등 국제기구에서 탈퇴하고 중국에 대규모 관세 부과로 제재해온 도널드 트럼프 미국 행정부를 겨냥한 것으로 분석된다.

브릭스는 신흥 경제체 모임으로 중국이 주도하고 있으며 러시아, 인도, 남아프리카공화국이 참여하고 있다.

