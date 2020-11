프로가 선택한 골프웨어 브랜드 ‘홀릭앤플레이’, 자체 디자인·생산으로 완성도 높여

골프 업계가 코로나 특수로 인해 호황기를 누리고 있다. 특히 2030세대에서 골프가 ‘힙’한 스포츠로 떠오르며 골프웨어 브랜드로 각양각색의 매력을 뽐내는 이들도 쉽게 찾아볼 수 있다. 실제로 통계에 따르면 골프웨어를 비롯한 골프용품 등의 매출이 지난해에 비해 급증한 것으로 나타나나기도 했다.

이 가운데, 국내 토종 골프웨어 브랜드 ‘홀릭앤플레이’가 골린이(골프+어린이)에서부터 프로 선수까지 두루두루 사랑을 받고 있어 이목이 집중된다.

홀릭앤플레이는 2015-16 롯데렌터카 WGTOUR Winter 4차 대회 우승의 이력, 스크린과 정규 투어를 오가며 JTBC 프로그램 미녀삼총사의 출연진으로도 유명한 ‘김지민 프로’와 최근 FW신상 CF 촬영도 마치며 ‘프로가 선택한 골프웨어’로 인기를 끌고 있다.

해외 유명 골프웨어의 라이선스만을 획득해 전개하는 브랜드가 아닌, 국내에서 직접 디자인부터 생산 및 유통까지 일원화해 진행하는 토종 브랜드로 높은 퀄리티를 자랑하는 것이 홀릭앤플레이만의 특징이다. 오랜 기간 제품 생산과 연구개발에 매진하며 여러 협력사들과 제휴를 맺고, 골프웨어대한 불필요한 거품을 줄여 고퀄리티 의류를 합리적인 금액대로 만나볼 수 있다.

여기에 프로 골퍼가 직접 선택한 브랜드인만큼 성능도 검증이 완료되었으며, 세련된 디자인을 접목해 젊은 층에서부터 중장년층까지 전체 연령대에게 선호도가 높다.

홀릭앤플레이의 제품들은 인체의 특성과 활동성을 최우선으로 고려, 프리모션핏 디테일을 활용한 퍼포먼스적 특성과 브랜드 특유의 미니멀한 디자인 및 캐릭터성을 조화롭게 구성했다. 스포츠웨어가 지닌 액티브함은 기본이며, 일상 생활에서부터 라운딩에서도 편하게 즐길 수 있다. 이에 따라 브랜드 론칭 1년이 되지 않은 상황에서 인기 제품의 경우 리오더를 3차까지 진행하며 높은 반응과 호응이 이어지고 있다.

홀릭앤플레이 김준범 마케팅 팀장은 “합리적가격에 고품질의 골프웨어를 제공하고자 온라인부터 전개를 시작해 기대 이상으로 고객들에게 높은 호응을 받고 있는 가운데, 더욱 많은 고객들이 홀릭앤플레이를 만나보실 수 있도록 오프라인 유통 매장도 고려 중에 있다. 대리점, 백화점 등 다양한 유통망을 확보해 서비스를 할 수 있도록 계획 중”이라며 “홀릭앤플레이의 슬로건인 ‘언제, 어디서나, 홀릭앤플레이’에 따라 필드와 일상생활에서도 편하게 즐길 수 있는 다양한 골프웨어를 기반으로 한 에슬레져 룩으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”라고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr