㈜에이치앤디이 만남의 광장 주유소(대표이사 송상규)는 11월 새로운 주유소 문화 창출을 위해 외부교육 기관에 의뢰 ‘서비스 역량 강화과정 교육’을 실시했다고 13일 밝혔다.

이번 서비스교육은 교육전문업체인 ‘즐거운세상’ 에 의뢰하여 주유소 전 직원을 대상으로 서비스 스킬과 서비스 마인드 향상, 고객응대 관련 매뉴얼 준수 등을 점검하며 교육을 실시했다.

만남 주유소 손희학소장은 “주유소의 공공성 및 고객응대의 중요성을 모든 직원들이 인식할 수 있는 계기가 됐다”면서 “앞으로도 직원들에게 고객 서비스 관련 교육을 지속적으로 실시하겠다”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr