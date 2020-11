방대한 투자정보 AI로 유망주·급등주·테마주 분석

증권사·자산운용사·연기금 등의 기관투자자들은 주식시장과 종목의 빅데이터를 딥러닝 등의 AI 기법으로 분석함으로써 최적의 주식 정보를 빠르게 얻어 수익을 극대화시키고 있다. 기관투자자와 개인투자자 간의 정보 비대칭성이 큰 이유가 여기에 있다.

이에 AI라씨로는 인공지능과 빅데이터 시스템을 활용해 개인투자자가 얻기 어려운 고급 투자 정보들을 제공하고 있다. 무엇보다 주목할 점은 투자자에게 의미 있는 정보만을 파악해 알려준다는 데 있다.

‘AI라씨로’는 주요매매주체인 외인기관의 움직임과 흐름을 분석하여 정보를 제공하는 것 외에도 증권사들이 추천한 중대형주들 중 실적, 공시, 수급 등을 추가적으로 AI가 분석하여 뜰만한 종목에 대한 정보도 제공 중이다.

또한 시간외급등주, 투자자들이 많이 검색한 키워드와 관련주, 사모펀드와 연기금 등의 매수세가 포착된 테마와 관련주를 분석하여 제공한다. 덕분에 투자자들은 시간과 노력이 많이 드는 정보를 간편하게 실시간으로 제공받을 수 있다.

현재 개인투자자에게 유용한 투자정보는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 무료로 열람할 수 있으며 실시간 알림도 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 5,800 전일대비 230 등락률 +4.13% 거래량 142,497,328 전일가 5,570 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 KCGI "아시아나항공 인수, 국민 혈세로 조원태 회장 경영권 방어하는 꼴"기하급수적 FTA 체결! 의심할 필요없는 급등 株! 지금 공개합니다!아시아나항공, 검색 상위 랭킹... 주가 18.67% close , 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 24,550 전일대비 2,400 등락률 -8.91% 거래량 29,219,761 전일가 26,950 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 대한항공, 이시간 주가 -6.68%.... 최근 5일 개인 371만 7176주 순매수 KCGI "아시아나항공 인수, 국민 혈세로 조원태 회장 경영권 방어하는 꼴"기하급수적 FTA 체결! 의심할 필요없는 급등 株! 지금 공개합니다! close , 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 1,450 등락률 +6.82% 거래량 26,696,425 전일가 21,250 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 파미셀, 코로나19(렘데시비르) 테마 상승세에 20.24% ↑파미셀, 외국인 3000주 순매도… 주가 -0.71%모더나 임상결과 발표! 안전하게 운반! ‘이 기업’ 관련 株 급등세! close , 엔투텍 엔투텍 227950 | 코스닥 증권정보 현재가 7,200 전일대비 130 등락률 +1.84% 거래량 90,661,004 전일가 7,070 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 화이자를 뛰어넘었다! 폭등랠리 이어가는 美 모더나 관련 株! 지금공개!美 FDA 긴급사용 승인! 발표임박! 오늘만 드리고 마감합니다!백신 급등랠리! 백신임상 3상 소식에 ‘주가급등’! 새로운 황제株 등장! close , 피플바이오 피플바이오 304840 | 코스닥 증권정보 현재가 65,100 전일대비 8,800 등락률 +15.63% 거래량 11,819,961 전일가 56,300 2020.11.17 15:30 장마감 관련기사 피플바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 2.66%美 FDA 긴급사용 승인! 발표임박! 오늘만 드리고 마감합니다!백신 급등랠리! 백신임상 3상 소식에 ‘주가급등’! 새로운 황제株 등장! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.