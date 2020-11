환경부 '2020 대한민국 환경교육 한마당' 개최…정책방향 논의

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 18일부터 사흘간 '2020년 대한민국 환경교육 한마당'을 개최한다.

이 행사는 전국의 민관 환경교육 관계자들이 환경교육 정책방향을 논의하고 지역의 우수 사례를 공유하는 국내 최대 규모의 환경교육 교류의 장이다.

개막식에서는 환경교육에 기여한 유공자를 포상하고, 환경교육 도시 관련 영상 및 공연을 선보인다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 예방을 위해 행사 참여 인원은 최소화했으며 관련 영상과 공연 장면은 '한마당플랫폼'에서 볼 수 있다.

개막식 외에 대담회, 아시아 환경교육 포럼, 환경교육 학술회 및 경진대회 등 다양한 행사가 열린다. 환경교육을 주제로 한 노래 영상, 어린이동아리 실천사례 발표회, 청소년 환경동아리 어울림마당 등의 프로그램도 진행된다.

김영훈 환경부 자연환경정책실장은 "부산시와 충청남도, 수원시, 성남시를 환경교육도시로 지정해 지역 환경교육의 활성화 기반을 마련했다"며 "앞으로도 민관 협력을 통해 우수 환경교육 사례를 발굴하고 전국적으로 확산시키겠다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr