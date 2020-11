秋 "검찰개혁 완수 전까진 정치 안할 것"…김근식 "국민들 덜 피곤할 테니 다행"

"진짜 검찰개혁은 검찰 독립성 강화하는 것"

"현 정권에서는 불가능한 일" 지적

[아시아경제 임주형 기자] 추미애 법무부 장관이 16일 '검찰개혁을 완료할 때까지 다른 정치적 야심 없이 장관직을 계속 수행하겠다'는 취지로 밝힌 가운데, 이에 대해 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수는 "정치를 접어서 정말 다행이다"라고 비꼬아 비판했다.

김 교수는 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "추 장관이 정치를 접고 법무부 장관을 계속하겠다고 한다. 정말 다행"이라면서 "법무부 장관으로도 온 국민이 피곤한데 대권까지 도전하면 온 나라가 피곤함과 짜증을 어찌 감당하겠나"라며 이같이 말했다.

이어 "'진짜' 검찰개혁은 추 장관을 경질하고 살아있는 권력에 대한 엄정한 수사를 보장하고 검찰의 독립성을 강화하는 것"이라면서도 "그건 이미 오래전부터 현 정권에서는 불가능한 일이 됐다"고 지적했다.

그러면서 "결국 추 장관이 정치적 야망을 접고 매진하겠다는 '거짓' 검찰개혁은 '검찰을 권력의 시녀로 만들겠다'는 것"이라며 "추 장관이 장관으로 계속 있는 한, '거짓' 검찰개혁은 국민과 여론의 저항 속에 성공하기 힘들다"라고 강조했다.

김 교수는 "(추 장관은) 윤석열 지지도를 올려주고 문재인 정권의 지지도를 낮춰주는 'X맨'"이라며 "추 장관이 끝까지 자리를 지키고 무도한 검찰개혁을 완수하겠다고 하니 야당으로선 내심 반가운 일"이라고 말했다.

한편 추 장관은 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에 출석한 자리에서 '정치적 야망 없이 검찰개혁에 집중하겠다'는 취지로 강조했다.

이날 전주혜 국민의힘 의원이 추 장관을 향해 "서울시장 선거나 대선 출마 의향이 없느냐"고 묻자, 추 장관은 "검찰개혁을 하기 전까지는 정치적 욕망, 야망을 갖지 않기로 맹세했다"며 "법무부 장관으로서 오직 검찰개혁의 사명을 가지고 이 자리에 왔기 때문에 그 일을 마치기 전까지는 정치적 입장을 갖고 있지 않다"고 답했다.

전 의원이 재차 "장관직에 있는 동안에는 표명하지 않겠다는 뜻이냐"고 묻자 추 장관은 "표명하지 않는 게 아니고, (대선 등에 출마할) 의지가 없다"고 강조했다.

장관직을 그만둔 다음에는 할 수 있다는 뜻이냐는 질문에는 "그거야 알 수 없고, 검찰개혁이 완수될 때까지는 안 하겠다"라며 "검찰개혁 완수 전까지는 장관직을 내려놓지 않겠다"고 재차 강조했다.

