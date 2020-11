이철우 경북도지사, 국민의힘 예산정책간담회 … "광역교통망 최우선"

주요 현안사업 55건 국비 반영,증액 집중논의

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 이철우 도지사를 비롯한 주요 간부들이 16일 서울에서 국민의힘 지역 국회의원들과 예산정책간담회를 갖고, 내년도 국비 확보에 마지막까지 총력 대응체계를 구축하기로 했다고 밝혔다.

이날 간담회에서 이만희 경북도당 위원장을 비롯한 지역 국회의원들이 함께 참석, '영일만항 횡단구간 고속도로' '문경김천간 내륙철도' '구미 스마트그린산단 조성' 등 현안사업 55건에 대한 국비 확보 대책을 논의했다.

이철우 도지사는 "올해 지역 국회의원들이 함께 힘을 모아 통합신공항을 유치하는 등 많은 성과를 거뒀지만 이제는 내년 국비예산 확보에 마지막 총력을 다할 때인 만큼 한 푼이라도 더 확보할 수 있도록 국회의원들과 함께 노력해 나가겠다"고 다짐했다.

이날 간담회의 최대 화두는 역시 광역교통망 등 SOC 분야였다. 무엇보다, 시급한 현안인 '영일만 횡단구간 고속도로' '문경-김천간 내륙철도' 등 광역교통망과 기업 유치를 위한 '구미 국가5산단 임대전용산단 지정' 등에 힘을 모으기로 했다는 게 경북도의 설명이다.

이날 간담회에는 당초 참석예정이 없던 주호영 원내대표도 참석해 경북의 현안사업에 특별한 관심을 표했다. 주 원내대표는 "이번 주부터 예결위 소위원회 심사가 시작된다. 경북이 잘 나갈 때 대한민국이 항상 잘 나갔다. 다시한번 경북이 일어설 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 경북에 대한 애정을 나타냈다.

