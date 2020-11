[아시아경제 나주석 기자] 16일 일본에서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규확진자가 1000명 가까이 발생했다.

NHK 집계에 따르면 이날 전국 도도부현과 공항 검역소별로 발표된 신규 확진자는 도쿄도 180명, 홋카이도 189명, 오사카 73명을 포함해 총 923명이 됐다.

특히 이날 증가세는 주말 기간 검사 건수가 적어 확진자가 적게 나오는 주말효과가 있으므로, 추세는 좀 더 지켜봐야 한다.

누적 확진자는 크루즈 유람선 승선자(712명)를 포함하면 12만343명이 된다. 10만명에서 11만명으로 늘어나는 데 12일 걸렸지만, 11만명에서 12만명으로 늘어나는 데는 6일 걸렸다.

스가 요시히데 일본 총리는 이날 주재한 코로나19 대책본부 회의에서 "극도로 경계해야 할 상황이 이어지고 있다"며 사회경제 활동과 감염 확대 방지책 추진이 병행되는 상황을 강구해야 한다고 말했다.

