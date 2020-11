코로나 대유행 전조 보이는데…거리두기 격상 신중한 정부

사흘 연속 200명대…정부 "거리두기 격상 경제에 큰 어려움"

김우주 "거리두기 5단계 개편 너무 느슨…격상해야"

[아시아경제 한승곤·강주희 기자] 직장과 모임, 병원 등 전국 곳곳에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 산발적으로 속출하고 있다.

16일 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 223명으로 사흘 연속 200명대를 기록하고 있다. 정부는 여전히 사회적 거리두기 격상에 신중한 입장이다. 거리두기를 격상할 경우 국민 경제의 타격이 불가피할 것이란 이유에서다.

그러나 급격히 증가하는 코로나19 현 상황을 막기 위해선 거리두기 격상을 신속히 진행해야 한다는 지적이 잇따르고 있다. 일각에선 그간 정부가 소비를 활성화하기 위해 쿠폰을 지급하거나, 지난 14일 도심 곳곳에서 진행된 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 집회를 적극적으로 막지 않았던 점을 비판하는 목소리도 나온다.

전문가는 현 국내 코로나19 상황은 심각한 단계로, 거리두기 강화를 하루 빨리 격상해야 한다고 강조했다.

중앙방역대책본부(방대본)에 따르면, 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 223명으로 집계됐다. 지역 발생이 193명, 해외유입이 30명이다. 신규 확진자 수가 세 자리를 나타낸 것은 이달 8일(143명) 이후 9일째이며, 200명대는 사흘 연속이다.

이달 들어 신규 확진자 수를 일별로 보면 124명→97명→75명→118명→125명→145명→89명→143명→126명→100명→146명→143명→191명→205명→208명→223명 등으로, 16일간 3차례를 제외하고는 모두 세 자릿수를 기록했다.

16일 확진자가 나온 지역을 보면 서울 79명, 경기 39명, 인천 10명 등 수도권이 128명이다. 수도권 이외 지역에서는 강원이 20명으로 가장 많았고, 이어 경북이 13명, 전남 10명, 충남 6명, 광주·경남 각 4명, 충북 3명, 대전 2명, 세종·전북·제주 각 1명이다.

정부는 거리두기 격상 시 경제 타격이 불가피하다며 시민들의 방역 지침 준수를 거듭 당부했다.

박능후 중앙재난안전대책본부(중대본) 1차장(보건복지부 장관) 16일 오전 정부세종청사에서 열린 회의에서 "지금 같은 추세가 계속된다면 거리두기 단계 조정을 시행해야 하는 중대한 기로에 서 있다"며 "현재 상황을 엄중한 위기 상황으로 인식해 주시고 국민 여러분이 생활하고 계시는 어디서나 방역 수칙을 실천해 주시기를 간곡히 호소드린다"고 말했다.

박 차장은 15일에도 "거리두기 격상은 국민의 일상과 서민경제에 큰 어려움을 야기한다. 1단계에서 억제하는 것이 최선의 방안"이라고 강조했다.

정세균 국무총리도 이날 정부서울청사에서 열린 코로나19 중대본 회의에서 "단계가 상향되면 우리의 일상이 또다시 제한되고 경제에 미치는 타격도 불가피하다"며 "현 단계에서 우리의 소중한 일상을 지켜낼 수 있도록 방역수칙을 철저히 실천해 주실 것을 국민 여러분께 간곡히 호소드린다"고 당부했다.

그러나 이 같은 정부의 방역 대응 두고 비판하는 목소리가 적지 않다. 방역을 위한 거리두기 강화 등 구체적인 방침을 내놓지 않고 시민들에게 방역 지침 준수만 호소하고 있다는 지적이다. 일각에서는 정부 방역 지침이 일관성 없다는 비판도 나온다.

30대 직장인 서 모 씨는 "확진자 줄면 여행 가고 외식하라고 쿠폰 주고, 확진자 좀 늘면 엄중한 상황이라며 외출 자제, 거리두기 해달라고 하고 이게 벌써 몇 번째 반복되는 일인지 모르겠다"며 "이제 검토할 시기인 게 아니라 이렇게 되기 전에 정부가 조치를 취했어야 하는 것 아닌가. 항상 일 터지고 나서 시민들에게 호소하는 식"이라고 지적했다.

앞서 정부는 코로나19 확산으로 잠정 중단했던 숙박, 관광, 공연, 영화, 전시, 체육, 외식, 농수산물 등 8대 분야에서 활용할 수 있는 쿠폰 발급을 지난달 22일 순차적으로 재개했다. 침체했던 유통업계의 소비 진작을 목적으로 지난 1일부터 15일간 진행된 대규모 할인 행사 '2020 코리아세일페스타'를 적극적으로 홍보하기도 했다.

이렇다 보니, 시민들은 사이에서는 '어느 장단에 맞춰야 할지 모르겠다'는 불만 섞인 반응이 나오고 있다. 정부의 방역 지침이 일관성이 없다는 지적이다.

앞서 정부는 지난 8월 광화문 일대에서 진행된 보수단체 집회는 10인 이상 집회 금지 행정명령을 발동하는 등 원천 차단했던 것과는 달리, 지난 14일 서울 곳곳에서 열린 민주노총 집회는 별도의 금지조치를 취하지 않아 형평성 논란을 불러일으키기도 했다.

또 다른 직장인 김 모(29)씨는 "이번 주말에 확진자가 200명 넘을 만큼 위험한 상황이었는데도 8월 광화문 집회 때와는 달리 이번 11월 집회 때 규제는 느슨했다"며 "어떤 기준으로 방역 지침을 만들고 있는지 정말 의문"이라고 꼬집었다.

전문가는 현 국내 코로나19 상황은 심각한 단계로 거리두기 강화를 신속하게 진행해야 한다고 강조했다.

김우주 고려대 구로병원 감염내과 교수는 "당장 거리두기 강화를 시행해야 한다"며 "앞서 정부가 거리두기 단계를 5단계로 개편했는데, 기준을 만들었을 당시에도 상당히 느슨하다고 지적했다. 개편된 거리두기 기준에 따르면, 현재 수도권은 1.5단계 상향 기준인 '일주일 평균 100명 미만'에는 미치지 못한다. 그러나 거리두기 강화가 시급하고 중대한 상황"이라고 우려했다.

이어 "현재 확진자 수가 약 200여 명 확인되고 있는데, 이는 약 10일 전쯤 확진된 환자들이고 현재의 경우 더 많은 확진자가 발생했을 것"이라며 "거리두기를 현 단계로 유지한다고 해서 경제가 급격하게 살아날 것 같지 않고, 지금은 경제보단 국민의 생명을 더 중요시 해야 할 때"라고 강조했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr