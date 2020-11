평택 부성유타워, 취득세 중과 대상 제외에 지식산업센터 분양 시장 ‘훈풍’

- 주택수 미포함으로 취득세 중과 대상 제외로 수요층 지식산업센터 관심

한때 규제를 피해 수요층이 모이던 오피스텔 등 주택 시장이 크게 주춤하고 있다. 지난 8월부터 시행된 지방세법 개정안에 따라 오피스텔 역시 주택수에 포함이 되면서 취득세 중과대상으로 지정되어 부담이 가중됐기 때문이다.

개정된 지방세법에 따르면 조정대상지역 내 주거용 오피스텔을 한 채 보유한 상태에서 주택을 추가로 매입하면 취득세 8%가 부과되며 2채 보유 시 12%나 된다. 이처럼 부담이 증가하면서 투자자들이 오피스텔 시장에서 대체재로 여겨지는 지식산업센터 시장으로 눈길을 돌리고 있다.

지식산업센터는 취득세 중과 시 주택수에 포함되지 않으면서 양도소득세, 종합부동산세 등의 세 부담도 없기 때문이다. 또한 전매제한 기간이 없으며 대출 규제 적용도 비교적 자유로워 지식산업센터 분양 시장에 훈풍이 불고 있다.

이러한 가운데 평택 모곡동 일원에 부성유타워 지식산업센터 개발사업을 추진하면서 관심을 받고 있다.

부성유타워 지식산업센터는 대지면적 11,576.70㎡이며 지하 1층에서 지상 14층 규모로 들어선다. 지식산업센터 691실, 근린생활시설 14실로 구성되며 넉넉한 주차공간과 12대의 승강기를 갖춘다.

이 지식산업센터 단지는 풍부한 배후수요도 눈길을 끌고 있다. 삼성전자 평택캠퍼스 공장 2라인이 가동되면서 직접 고용 인력과 협력사 근로자까지 약 3만 여명 이상의 고용창출이 이뤄질 것으로 추산되면서 미래가치가 높다고 평가된다.

평택 부성유타워 지식산업센터는 제조형 도어투도어, 드라이브인시스템을 갖춰 화물 적재 및 하역에 적합한 공간 설계로 경쟁력을 높였다. 업무형 유니트는 높은 층고를 고려해 복층 시공 인테리어와 환기 및 채광을 확보한 특화 설계를 제공한다.

편리한 광역 교통인프라도 갖췄다. 1호선 서정리역 및 SRT 지제역과 근접해 강남권까지 30분대로 이동이 가능하며 평택제천고속도로와 제2순환고속도로, 평택고덕IC를 통해 편리한 교통과 물류 접근성이 우수해 비용을 절감할 수 있다.

부동산 관계자는 “삼성전자의 반도체 313조 규모의 투자가 예정되면서 관련 업체 이전이 예상되는 만큼 배후수요를 갖췄다”면서 “수도권 과밀억제권에서 이전 시 법인세 및 소득세 면제와 감면 혜택과 입주대상 업체의 취득세, 재산세 감면으로 투자 수요층의 관심이 증가하고 있다”고 전했다.

한편 부성유타워 지식산업센터는 평택 모곡동 일원에 들어서며 자세한 내용은 대표전화를 통해 확인이 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr