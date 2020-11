(주)프로팩, “2020년 환경기술진흥 및 소비촉진”에서 국무총리 표창 수상

친환경 기업의 선두주자로 주목받고 있는 (주)프로팩이 “2020 친환경기술진흥 및 소비촉진” 유공 정부포상 전수식에서 기업단체 중 유일하게 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.

13일 오전 10시 한국프레스센터에서 열린 친환경기술진흥 및 소비촉진 유공포상은 환경부가 주최하고 한국환경산업기술원이 주관하였으며 친환경 소비·생산 및 환경기술·산업 육성을 통해 지속가능한 성장을 제공하기 위해 마련된 자리이다.

환경부는 환경친화적 제품의 확산과 촉진에 기여해 온 산업체 및 공공기관을 대상으로 후보자를 추천받아 심사하였다. (주)프로팩은 자연에서 분해가 가능한 다양한 생분해제품 외에도 해외수입에 의존하여 단가가 높아지는 생분해원료의 한계점을 극복하기 위하여 자체 생산이 가능한 시설을 설립하여 생분해제품 보편화에 기여하는 등의 성과를 인정받았다.

(주)프로팩 남경보 대표는 “이번 상을 계기로 대한민국이 생분해소재산업으로는 네임밸류 1위로 통할 수 있는 기반을 다진 것 같아 기쁘다.”며 “앞으로 친환경 기업이 성장하기 위해서는 정부의 관심과 정책이 함께 뒷받침된다면 충분할 것이다. 프로팩도 안주하지 않고 더 성장해 나가겠다.”고 전했다.

‘아름다운 환경, 아름다운 인재’라는 슬로건 아래 비닐 사용량은 줄이고 건강한 제품 사용을 실천하기 위해 연구와 개발을 진행해 온 (주)프로팩은 최근 PBAT 생분해원료 기초소재 특허(NK-1000)를 출원하였고 생분해원료 개발 및 생산을 위해 자회사 남광케미칼을 설립하였다.

자체 생산이 실현되게 된다면 대부분의 친환경원료 기초소재들을 수입에 의존하고 있는 한계를 극복하여 생산단가를 기존 합성수지 제품의 단가만큼 낮출 수 있기 때문에 일회용 제품의 사용량이 증가하고 있기 때문에 앞으로의 (주)프로팩의 행보에 관심이 몰리는 추세다.

