[주요 매매주체 동향] 항공·저가 항공사(LCC) 테마 사모펀드 연일 순매수

AI투자비서 라씨로는 사모펀드, 연기금, 투자신탁, 외국인, 금융투자의 매수세가 증가하고 있는 테마를 분석해 관련 주도주와 최근 주요 이슈 등에 대한 정보를 제공 중이다.

사모펀드는 소수의 투자자로부터 모은 자금을 주식, 채권 등에 운용하는 펀드로, 고수익이 예상되는 종목에 투자하는 경향이 높아 사모펀드가 순매수 하는 테마에 투자자들의 관심이 높다. 또한 안정적인 투자를 선호하는 투자자들의 경우는 연기금의 움직임을 주시하는 경향이 높다.

11월 16일 인공지능 투자비서 'AI라씨로'의 분석결과에 따르면 전자결제(전자화폐), 항공/저가 항공사(LCC), 2차전지(장비)테마의 관련 종목에 사모펀드, 금융투자의 매수세가 증가하는 것으로 나타났다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 각 테마 누적등락률 및 주도주, 주요 이슈 등을 확인할 수 있다.

