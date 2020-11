"그린밸트에 충전소, 연료 구입비 지원 검토"…수소충전소 TF 출범

[아시아경제 김보경 기자] 환경부는 수소충전소 구축에 박차를 가하기 위해 16일 '범부처 수소충전소 TF'를 발족했다.

범부처 TF는 환경부 차관을 위원장으로 하며 기획재정부, 국토교통부, 산업통상자원부 등 관계부처 국장급이 참석하고, 안건에 따라 참여하는 관계부처를 탄력 운영한다.

현재 운영 중인 '그린에너지 정책협의회' '수소충전소 정책협의회' 등에서 제기된 안건 중 부처 간 협업 방안도 심도 있게 논의한다.

TF는 월 1회 정례회의를 갖기로 하고 이날 오전 서울 서초구에 위치한 한강홍수통제소와 정부세종청사에서 첫 영상회의를 가졌다.

이번 회의에서는 수소충전소 구축을 위해 부처 간 협업이 필요한 사항들을 중점 논의했다.

먼저 수소충전소 구축 관련 인·허가권을 한시적으로 기초지자체에서 환경부로 상향하는 방안을 검토했다.

그린밸트 내 수소충전소 입지 규제를 완화하는 방안과 지자체·민간 등 사업자 참여를 유도하기 위해 수소연료 구입비를 한시적으로 지원하는 방안도 검토했다.

또한 수소충전소가 안전하고 신속하게 구축될 수 있도록 수소가스 충전설비 기밀시험의 실효성 제고 방안도 함께 논의했다.

홍정기 환경부 차관은 "그린뉴딜의 핵심사업인 수소충전소 구축 가속화를 위해 정부의 모든 역량을 집중해야 한다"며 "법령 정비, 예산 지원 등 부처 협업이 필요한 사항을 신속히 논의해 충전소 구축에 차질이 없도록 하겠다"고 밝혔다.

