LG전자, 멕시코 TV 공장 풀가동…연말 성수기 대비

레이노사 공장 생산량, 전년 比 30%↑

[아시아경제 이동우 기자] LG전자가 연말 성수기를 앞두고 북미 시장 수요 대응에 나서고 있다.

16일 LG전자에 따르면 회사는 최근 멕시코 북동부 타마울리파스주 레이노사 공장의 TV 생산량을 지난해보다 30% 이상 늘렸다. 레이노사 공장에서 생산된 TV는 전량 북미 시장에 공급되는 만큼 다가오는 블랙프라이데이와 크리스마스 등 연말 수요 확대에 대비하기 위해서다.

레이노사 공장은 지난 7월부터 주·야간 2부제 생산 체제를 도입하고 풀 가동에 들어갔다. 풀 가동 시점도 지난해보다 한 달 가량 빨라졌다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 침체했던 북미 시장 수요가 점차 회복되면서 미국 유통업체들은 대규모 쇼핑 시즌이 시작되는 블랙프라이데이를 앞두고 활기를 띠고 있다.

같은 기간 프리미엄 TV 수요도 증가할 것으로 예상된다. 시장조사업체 옴디아에 따르면 올 4분기 북미 시장에서 유기발광다이오드(OLED) TV 출하량은 지난해 같은 기간에 비해 20% 이상 늘어날 것으로 전망했다. 프리미엄 TV 수요 증가에 힘입어 4분기 OLED TV의 글로벌 출하량이 100만 대를 돌파할 것으로 내다봤다.

LG전자는 OLED TV가 미국 유력 소비자매체의 TV 종합평가에서 60인치 이상 대형 제품 중 최고 평점을 받으며 프리미엄 시장에서 인정 받고 있다고 밝혔다. 매체가 선정한 '올해 최고의 TV'에도 수 차례 꼽혔다. 미국 유력 IT 매체 리뷰드닷컴은 2020년 최고의 테크 제품 23종을 선정하며 최고 TV 및 최고 게이밍 TV에 LG 올레드 TV를 선정하기도 했다.

한기용 LG전자 레이노사법인장은 "보다 많은 고객이 LG 올레드 TV가 제공하는 압도적 화질을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

