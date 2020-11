서울시, 계절관리제 기간 '에코·승용차 마일리지' 포인트 확대

난방에너지 사용·승용차 운행 감축 통해 미세먼지 저감효과 기대

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 초미세먼지의 주요 배출원인 난방과 수송(교통) 부문에서 미세먼지를 줄이기 위한 대책의 일환으로 에코마일리지, 승용차마일리지의 '미세먼지 계절관리제 특별포인트'를 확대 지급한다고 16일 밝혔다.

에코마일리지는 지난 미세먼지 계절관리제 1차년도 시행 당시 20% 이상 에너지를 절감한 경우 절감 정도에 상관 없이 동일하게 1만마일리지를 지급해 왔다. 이번 계절관리제 2차년도에는 30% 이상 절감 구간을 신설하고 최대 1.2만마일리지를 지급해 혜택을 확대한다.

지급대상은 계절관리제 기간(12~3월)에 기준 사용량 대비 20% 이상 에너지를 절감한 에코마일리지 가구 대표회원으로, 20% 이상 에너지를 절감한 경우 1만마일리지, 30% 이상 절감한 경우 1.2만마일리지를 받을 수 있다.

현재 에코마일리지에 가입돼 있지 않은 시민은 오는 30일까지 가입하면 에코마일리지 계절관리제 특별포인트에 참여할 수 있다. 특별포인트는 내년 7월 지급되며, 에코마일리지 홈페이지에서 온누리상품권·모바일 문화상품권·현금·에코머니 카드포인트 등으로 전환하거나 지방세·아파트 관리비 납부, 기부 등에 사용할 수 있다.

서울시 승용차마일리지에도 '미세먼지 계절관리제 특별포인트'를 처음 도입한다. 오는 12월부터 내년 3월까지 서울시 평균주행거리(3700㎞) 대비 50%(1850㎞) 이하로 운행한 승용차마일리지 회원에게는 1대당 1만원 상당의 마일리지를 지급한다.

승용차마일리지 회원이면 누구나 참여할 수 있으며, 현재 승용차마일리지에 가입되어 있지 않은 시민은 이달 30일까지 가입하면 된다. 승용차마일리지 특별포인트는 내년 5월 중 지급되며, 승용차마일리지 홈페이지에서 지방세 납부, 현금 전환, 모바일 도서·문화 상품권 구매, 기부 등이 가능하다.

