바퀴벌레가 그림 그리고 집안일도 한다? … 日 '캄봇' 개발

'물건 운반, 그림 그리기, 오디오 장치' 역할 할 수 있어

재난 현장에서 유용하다는 평가도

[아시아경제 나한아 기자] 일본의 한 연구진이 바퀴벌레 등에 전자장치를 부착해 인간의 일상생활에 도움을 줄 수 있도록 하는 프로젝트를 진행해 주목을 받고 있다. 연구진은 프로젝트에 성공한 바퀴벌레를 일반 가정에 보급하는 것을 목표로 하고 있다.

15일 영국 온라인 매체 데일리메일에 따르면 일본 츠쿠바대학교의 '디지털 네이처 그룹' 연구진은 살아있는 바퀴벌레를 집안일을 하거나 글씨를 쓸 수 있는 '사이보그'로 만드는 프로젝트를 진행 중이다.

캄봇(Calmbots)이라고 불리는 이 사이보그 바퀴벌레는 전극과 안테나, 배터리 등으로 구성된 전자 장치를 등에 부착하고 다양한 작업을 진행한다.

캄봇에 사용되는 바퀴벌레는 다른 바퀴벌레들보다 비교적 몸집이 큰 마다가스카르 바퀴벌레다. 마다가스카르 바퀴벌레에 무선통신, 마커(maker), 카메라 시스템 등을 탑재해 바퀴벌레가 집안을 돌아다니며 다양한 작업을 수행하도록 했다.

연구진은 "이 사이보그 바퀴벌레가 집 주변에 있는 물체들을 운반하거나 종이에 그림도 그릴 수 있다"라며 "언젠가는 바퀴벌레가 오디오 장치 역할도 할 수 있다"라고 설명했다.

연구진은 캄봇에 부착된 전자장치에 자극을 가해 바퀴벌레를 원격으로 조종하는 실험을 진행했다. 또 바퀴벌레에 장착된 마커를 이용해 바퀴벌레가 종이에 그림을 그리고 글씨를 쓸 수 있도록 하는 연구도 진행했다.

특히 떼를 지어 다녀서 활동하는 캄봇은 하나의 개체가 주어진 임무를 수행하지 못할 때 다른 개체의 바퀴벌레가 그 임무를 건네받아 작업을 끝까지 실행할 수 있도록 고안됐다.

특히 전문가에 따르면, 캄봇은 재난현장에 매몰돼 있는 생존자를 찾는 데 유용하게 활용될 수 있다. 캄봇은 자신의 등에 부착된 전자장치를 통해 특정 소리가 나는 방향을 향해 나아 갈 수 있는 기능도 있다.

알퍼 보즈쿠르트 노스캐롤라이나 주립대학 조교수는 "붕괴된 건물에서 나는 소리는 생존자를 찾는데 가장 좋은 단서"라며 "소리를 따라가는 캄봇을 이용해 생존자의 소리가 어디서 오는지를 구별할 수 있을 것"이라고 설명했다.

그뿐만 아니라 프로젝트를 진행하는 연구진들은 시계 기능을 하는 바퀴벌레, 사람의 얼굴을 치장하는 바퀴벌레 등 연구를 계속하고 있다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr