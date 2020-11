소연평도 해상 실종 선원 3명 수색중…구조된 1명 의식불명

[아시아경제 박혜숙 기자] 서해 북단 소연평도 해상에서 소형 어선이 전복해 실종된 선원 3명에 대한 수색이 진행중이다.

14일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오후 6시 7분께 인천 옹진군 소연평도 남서방 43㎞ 해상에서 12t급 어선 A호가 전복됐다.

사고 당시 A호에는 B씨 등 선원 5명이 타고 있었으며, 선원 B(58)씨는 사고 직후 인근에 있던 선박에 먼저 구조됐다.

하지만 나머지 선원 4명이 실종됐고, 이 중 C(57)씨가 오후 8시 51분께 소연평도 인근 해상에서 수색 중인 해경에 구조됐으나 현재 의식이 없는 상태다.

해경과 해군은 함정 17척과 항공기 5대를 사고 해역에 투입해 선장(63) 등 나머지 실종자를 계속 찾고 있다. 소방 헬기 1대, 어업지도선 2척, 어선 23척도 구조 작업을 돕고 있다.

선원 B씨는 해경 조사에서 "조업 중 순식간에 배가 전복됐다"고 말했다. 실종된 선원은 모두 50∼60대 남성들로 사고 당시 갑판에서 주꾸미 조업을 했던 것으로 알려졌다.

이달 9일 전북 군산에서 출항한 A호는 자루 모양의 그물 입구에 틀을 부착한 어구를 끌면서 해저의 조개류를 잡는 '형망 어선'으로 파악됐다.

해경 관계자는 "전복된 A호가 완전히 침몰하지 않도록 공기주머니 형태의 '리프트 백(공기주머니)'을 설치할 예정"이라며 "조명탄을 쏘면서 야간 수색을 하고 있다"고 밝혔다.

