文대통령 "2021 도쿄·2022 베이징 '방역-안전' 올림픽 치르도록 협력"

제15차 동아시아 정상회의(EAS) 개최

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 14일 "2021년 도쿄, 2022년 북경으로 이어지는 동북아 릴레이 올림픽을 '방역-안전 올림픽'으로 치러내기 위해 긴밀히 협력하자"고 제안했다.

문 대통령은 이날 오후 8시부터 약 2시간 동안 화상으로 개최된 제15차 동아시아 정상회의(EAS) 의제발언에서 "2018년 평창 동계올림픽이 성공적인 평화올림픽이 됐던 것처럼 회원국들의 신뢰와 협력으로 동북아 릴레이 올림픽이 '방역-안전 올림픽'으로 성공적으로 개최된다면 인류는 코로나 극복과 평화에 대한 희망을 더욱 키울 수 있을 것"이라며 이같이 말했다.

EAS는 동아시아 역내 주요 현안에 대해 관련국들이 자유롭게 의견을 개진하는 전략 대화 포럼으로 2005년 출범해 올해로 15번째를 맞았다. 회원국은 동아시아국가연합(아세안) 10개국을 비롯해 한국, 일본, 중국, 호주, 인도, 뉴질랜드, 미국, 러시아 등 18개국이다.

문 대통령은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 '방역 보건의료 분야 다자협력'을 제안했다. 문 대통령은 "지난 9월 유엔총회에서 나는 남북한을 포함해 동북아 역내 국가들이 함께하는 '동북아시아 방역 보건협력체'를 제안했다"며 "연대와 협력으로 서로의 생명과 안전을 지키고, 동북아 평화의 토대를 다질 수 있도록 적극적인 지지와 참여를 바란다"고 당부했다.

외에도 해양 지속가능성을 위한 협력도 논의했다. 문 대통령은 "한국은 아세안의 인도 태평양에 대한 관점(AOIP)에서 우선 협력 분야로 제시한 '연계성, 해양, 경제, 지속가능발전'을 위해 구체적인 협력방안을 모색하고 있다"며 "한국 역시 해양국가로서, 해양쓰레기로 몸살을 앓고 있는 바다를 되살리는 데 많은 관심과 의지를 갖고 있다"고 말했다. 그러면서 "오늘 '해양지속가능성 성명'이 채택된 것을 환영하며, 성명의 이행에 적극 동참하겠다"고 말했다.

아울러 "우리는 EAS를 중심으로 평화와 번영을 위한 지혜를 나누고, 긴밀히 협력하며 수많은 도전을 넘어왔다"며 "한국은 앞으로도 그 길에 늘 함께하겠다"고 발언을 마무리했다.

이외에 문 대통령은 EAS 참가국 정상들에게 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착을 위한 우리 정부의 그간의 노력을 설명하면서, 회원국들의 지속적인 관심과 지지를 요청했다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr