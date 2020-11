금호타이어, 3Q 영업익 흑자전환…"교체용 타이어 수요↑"

[아시아경제 우수연 기자]금호타이어가 주요 해외 시장의 교체용 타이어 수요 증가로 올해 3분기 영업이익 전기 대비 흑자 전환에 성공했다.

13일 금호타이어는 올해 3분기 영업이익이 전년 대비 176% 증가한 439억원을 기록했다고 발표했다. 금호타이어는 지난 1분기와 2분기 영업 적자를 시현한 이후 3분기만에 흑자로 돌아섰다. 같은 기간 매출액은 전년대비 1% 증가한 5959억원을 기록했다. 지난 2분기 -7.6%까지 떨어졌던 영업이익률은 7.4%로 올라왔다.

금호타이어는 북미와 유럽, 중국 등 주요 지역에서 교체용 타이어 수요가 증가하며 영업이익이 증가했다고 설명했다. 또한 원자재 단가가 하락한 가운데 생산량 증가에 따른 가동률 회복으로 고정비가 줄며 수익성이 개선됐다고 밝혔다. 특히 승용차 타이어 매출 중 33.4%를 차지한 18인치 이상 타이어가 판매 수요를 이끌었다.

금호타이어는 국내외 타이어 수요 회복에 따른 적극 대응을 통해 4분기에도 흑자 기조를 유지해 나갈 것이라고 전망했다. 이를 위해 주요 시장에서 18인치 이상 고인치 타이어 판매를 확대하고 프리미엄 신차용 타이어 공급 및 상품 경쟁력을 강화할 방침이다.

