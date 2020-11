'포스트 코로나' 아시아 보건협력 방안 모색…공공외교포럼 개최

지속가능한 민관협력 대화 플랫폼의 중요성 논의

[아시아경제 임철영 기자] 외교부는 포스트 코로나 시대 신남방·신북방 국가들과의 민관 보건협력 플랫폼 구축을 위한 ‘포스트 코로나19 공공외교포럼’을 12일 온라인으로 개최했다.

이번 포럼은 한양대 아태지역연구센터 및 고려대학교 환경의학연구소와 함께 ‘포스트 코로나 시대 아시아 지역보건협력의 발전방향과 민관 파트너십의 역할’이라는 주제 하에 역내 보건협력 분야에서의 도전과 기회, 향후 방향성을 진단하기 위해 추진됐다.

이번 포럼에 비대면 화상으로 참석한 한국을 비롯해 필리핀, 태국, 우즈베키스탄, 인도네시아 등 주요 신남방·신북방 국가의 보건의료 전문가들은 △코로나19 대응 의료협력 모범 사례와 국제보건협력의 미래 △코로나19 대응 아시아 역내 민관 파트너십의 역할에 대한 논의를 진행했다.

장재복 외교부 공공외교대사는 환영사에서 "이번 공공외교포럼을 통해 아시아 보건의료 전문가들의 경험과 의견을 나누고, 코로나19를 함께 극복해 나가기 위해 역내 민관 교류와 협력이 더욱 활성화 될 수 있기를 희망한다"고 밝혔다.

온라인으로 개최된 이번 포럼에서 국내외 보건의료 전문가들은 코로나19 위기에 대한 각국의 구체적인 대응 사례와 국가 간 보건협력에 관한 건설적인 방안을 공유하는 한편 지속가능한 민관협력 대화 플랫폼의 중요성에 대해 논의했다.

외교부 당국자는 "코로나19와 같은 감염병 극복을 위한 지역 보건협력의 중요성이 커지고 있는 시기에 개최된 이번 공공외교포럼은 다양한 분야 보건 전문가들이 참여해 지속가능하고 실질적인 민관 보건협력 플랫폼 구축을 모색하는 계기가 됐다"고 평가했다.

외교부는 앞으로도 아시아 역내 우호 협력 관계 발전을 위한 민간 교류를 촉진하고, 국내외 민간 전문가와 협업하는 쌍방향 공공외교 모델을 지속 발굴해 나갈 예정이다.

