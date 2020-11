영국 최악의 살인마 '요크셔 리퍼' 코로나19로 사망…영국판 '살인의 추억'

[아시아경제 임주형 기자] 1970년대 영국을 공포로 몰아넣었던 살인광이자 '요크셔 리퍼'로 불린 피터 서트클리프(74)가 13일(현지시간) 사망했다.

영국 매체 BBC, 스카이뉴스 등에 따르면 서트클리프는 이날 영국 잉글랜드 북동부 더럼주의 북더럼 대학병원에서 사망했다.

서트클리프는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았지만 치료를 거부한 것으로 전해졌다. 그는 비만이었으며 최근 심근경색으로 병원 치료를 받았고 당뇨 등 여러 기저질환을 갖고 있어 코로나19 고위험군으로 분류됐다.

서트클리프는 영국 역사상 최악의 연쇄 살인범 중 한 명으로 영국 북부에서 주로 활동하며 여성들을 살해했다. 그는 1975년 리즈시에 살던 네 아이 엄마 윌마 맥칸(28)을 처음 살해했다.

이후 1980년대 웨스트 요크셔, 그레이터 맨체스터 등 지역에서 드러난 것만 총 13명을 살해했고, 7명의 살해를 시도했다. 주로 둔기로 피해자를 뒤에서 내려친 뒤 흉기로 찔러 시신을 훼손하는 잔혹한 방식을 사용했다.

서트클리프가 활동하던 시절 당시 경찰은 북부 지역에서 여성 혼자 밤에 외출하지 말 것을 당부하기도 했다. 당시 그는 19세기 영국 연쇄 살인범인 '잭 더 리퍼'를 따 '요크셔 리퍼'라는 별명으로 불리기도 했다.

서트클리프는 지난 1981년 1월 경찰에 체포돼 기소 됐고 종신형을 선고 받았다. 그러나 편집성 조현병으로 30년간 병원에서 생활하다가, 지난 2016년 프랭크랜드 교도소로 옮겨졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr