공수처장후보추천위 최종 후보 결론 못 내고 종료… 18일 3차 회의

후보 추가 추천은 안 받기로

야당 측 추천 위원 ‘후보자 불러서 검증’ 제안… 여당 측 위원 반대로 무산

[아시아경제 최석진 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)장 최종 후보 2인을 선정하기 위해 13일 열린 공수처장후보추천위원회(추천위) 2차 회의가 최종 후보를 결정하지 못한 채 종료됐다.

추천위는 더 이상의 후보를 추천받지 않고 기존 10명의 후보를 놓고 오는 18일 다시 회의를 열어 논의하기로 했다.

이날 오전 10시 국회 특별위원회 회의실에서 시작된 추천위 2차 회의는 애초 예정된 종료 시간인 오후 6시를 넘겨 오후 6시 40분까지 9시간 가까이 진행됐다.

추천위는 회의 종료 후 배포한 보도자료를 통해 “후보자 추천을 위해 추가로 확인할 사항이 있다는 데 의견을 같이하여, 18일 오후 2시에 후보자 추천을 위한 논의를 계속하기로 했다”고 밝혔다.

또 추천위는 “다만, 후보자 추가 추천은 받지 않기로 의견을 모았다”고 덧붙였다.

추천위는 오늘 진행된 회의에 대해서도 간략하게 설명했다.

추천위는 “이날 회의에서 위원들은 먼저 각자가 추천한 심사대상자에 대한 추천사유 및 공수처장으로서 갖는 장점에 대해 설명하는 시간을 가지는 것으로 시작해 공수처장으로서 꼭 필요한 자질 및 부적당한 자질에 대해 논의했다”며 “위원들은 각자의 시각이 아닌 국민의 눈높이에 부합하는 사람이 공수처장으로 추천돼야 한다는 점에 공감대를 형성했다”고 밝혔다.

추천위는 “오전에 이어 속개된 오후 회의에서는 보다 열띤 논의가 이뤄졌고, 위원들은 정회 후의 시간에도 바람직한 후보자 추천을 위해 회의장에서 계속 토론을 이어갔다”고 전했다.

또 “각자가 추천한 심사대상자 뿐 아니라 다른 위원들이 추천한 심사대상자 중에서 적절한 사람을 제시하는 시간을 가졌다”고 덧붙였다.

한편 이날 회의에서 야당 측 추천위원들은 3차 회의 때 후보자들을 직접 불러서 대면 검증을 할 것을 제안했지만, 여당 측 위원들의 반대로 무산된 것으로 전해졌다.

공수처법에 따르면 추천위가 2명의 후보를 추천하면 대통령이 그 중 1명을 지명한 뒤 인사청문회를 거쳐 공수처장으로 임명하게 된다.

처장의 임기는 3년, 정년은 65세며 중임이 금지돼 한 번밖에 할 수 없다.

검증 대상인 10명의 후보자는 전현정(법무장관 추천), 최운식(법원행정처장 추천), 김진욱·이건리·한명관(대한변협회장 추천), 권동주·전종민(여당 추천위원 추천), 강찬우·김경수·석동현(야당 추천위원 추천) 변호사 등 모두 10명이다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr