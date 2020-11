현대미포조선 노조, 임단협 파업 투표 가결

[아시아경제 유현석 기자] 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 36,300 전일대비 50 등락률 +0.14% 거래량 674,893 전일가 36,250 2020.11.13 15:30 장마감 관련기사 현대미포조선, PCTC선 2척 계약 해지현대미포조선, 검색 상위 랭킹... 주가 8.67%현대미포조선, 조선 테마 상승세에 7.04% ↑ close 노동조합 파업 찬반투표가 13일 가결됐다.

현대미포조선 노사에 따르면 지난 11부터 이날까지 전체 조합원 2025명을 대상으로 진행한 쟁의행위 찬반투표가 투표 조합원 1459명(투표율 72%) 가운데 1388명(재적 대비 68.5%, 투표자 대비 95.1%) 찬성으로 통과됐다.

노조는 다만 바로 파업에 들어가지 않고 사측과 교섭을 이어갈 예정이다.

노조는 앞서 지난달 28일 울산지방노동위원회에 쟁의조정 신청을 냈으나 노동위원회는 일단 노사가 교섭을 더 하라며 행정 지도를 내린 상태다.

노사는 지난 7월8일 상견례를 시작으로 최근까지 23차례 임금 및 단체협약 교섭했으나 입장 차이를 좁히지 못하고 있다.

노조는 임금 11만5746원 인상(기본급 대비 5.75%, 호봉승급분 별도), 성과급 250%+α 보장, 정년 연장, 임금 피크제 폐지, 신규 채용 및 조합원 범위 확대, 총 고용보장 등 요구안을 회사에 전달했다.

사측은 코로나19 여파로 세계 경기 침체와 경영 불확실성이 상존하는 상황에서 당장 제시안을 내기 쉽지 않은 입장인 것으로 알려졌다.

현대미포조선 노조는 지난해 교섭 과정에서는 23년 만에 부분 파업을 벌이기도 했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr