유로존, 3Q 경기 반등에 고용도 0.9%↑…4분기 '깜깜'

[아시아경제 차민영 기자] 3분기 유로존 지역 고용 지표가 경기 회복에 힘입어 개선된 것으로 나타났다. 다만, 4분기는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 역성장 우려가 높아졌다.

유럽연합(EU) 통계국인 유로스타트는 13일(현지시간) 올해 3분기 유로존 고용이 전분기 대비 0.9% 증가했다고 밝혔다. 이는 지난 2분기(-2.9%) 대비 개선된 수치다. 전년 대비로도 -2.0% 감소에 그쳐 지난 2분기(-3.1%)보다 타격이 적었다.

이는 유로존 내 경기 회복 동향과 맞물린 결과다. 유로존 3분기 국내총생산(GDP)은 수정치 기준 전분기 대비 12.6% 늘은 것으로 집계됐다. 이는 2분기 -11.8% 대비 큰 폭으로 개선된 수준이다.

다만, 이 같은 경기 회복의 흐름은 10월 말 코로나19 재확산으로 맥이 끊기게 됐다. 정부가 기업활동을 중단시키고 휴업을 종용하면서 4분기에는 다시 경제 활동이 수축되고 증시 하락이 반복될 것이란 관측이 나온다.

유럽 내 주요국인 독일과 프랑스는 코로나19 차단을 위해 바, 식당 출입을 통제했다. 독일에선 하루 확진자가 연일 최고를 경신하고 있으며 프랑스에서는 최근 하루에 3만명 이상 확진자가 발생했다.

