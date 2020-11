[종합]"평생 반성하면서 조용히 사세요" 고영욱, 비난 쏟아지자 결국 SNS 비활성화

12일 SNS 계정 계설…"조심스레 세상과 소통"

누리꾼 비판 쏟아져…13일 계정 비활성화

미성년자 3명 총 4차례 걸쳐 성폭행·추행 혐의로 실형

[아시아경제 임주형 기자] 미성년자 3명을 총 4차례에 걸쳐 성폭행 및 강제 추행한 혐의로 실형을 선고받은 뒤 만기 출소한 그룹 '룰라' 출신 고영욱이 소셜네트워크서비스(SNS)인 인스타그램 계정을 계설했다. 고영욱은 SNS를 통해 사람들과 소통을 하고 싶다고 밝혔으나, 대중의 거센 비판에 직면한 뒤 하루가 지나지 않아 해당 계정은 비활성화 됐다.

13일 고영욱의 인스타그램 페이지에는 '죄송합니다. 페이지를 사용할 수 없습니다'라는 메시지만 있는 상황이다. 그가 앞서 올렸던 게시물 등은 모두 차단돼 있다.

앞서 고영욱은 전날(12일) 자신의 트위터에 "조심스레 세상과 소통하며 살고자한다"며 인스타그램 개설 소식을 알렸다.

그는 인스타그램 첫 게시물에서 "이렇게 다시 인사를 드리기까지 오랜 시간이 흘렀다. 많은 분들이 코로나로 인해 힘든 시기"라며 "저는 9년 가까이 단절된 시간을 보내고 있는데, 살아있는 한 계속 이렇게 지낼 수는 없기에 이제 조심스레 세상과 소통하며 살고자 한다"고 밝혔다.

그러나 게시물을 본 여론은 냉담했다. 고영욱이 형기를 마치고 출소하기는 했지만, 피해자들이 여전히 정신적 고통을 받고 있는 상황에서 반성이 아닌 사회 복귀를 먼저 거론하는 것은 지극히 이기적인 행동이라는 주장이 나왔다.

누리꾼들은 "오랜 시간이 흘렀어도 피해자는 여전히 남아있다. 이 세상에 결코 용서 받지 못할 일도 있다", "소통할 자격이 없다", "무슨 소통을 하겠다는 건가. 평생 반성하면서 조용히 살아라" 등 비판적인 반응을 쏟아냈다. 특히 고영욱의 트위터 게시글에는 비판 댓글이 약 1200개 가까이 달리기도 했다.

한편 고영욱은 지난 2010년 7월부터 2012년 12월까지 자신의 서울 오피스텔, 승용차 등에서 미성년자 3명을 총 4차례에 걸쳐 성폭행 강제추행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

2010년 그는 오피스텔에서 당시 13살이던 피해자 A 양과 17세 B 양을 각각 성폭행, 강제추행한 혐의로 경찰 조사를 받던 중, 2012년 12월 또 다시 당시 13세 C 양을 자신의 승용차에 태워 강제 추행한 혐의로 재차 경찰 조사를 받게 됐고, 결국 구속됐다.

당시 재판부는 고영욱에게 징역 2년6개월을 선고하고, 신상정보 5년 공개 고지와 3년의 위치추적 전자장치(전자발찌) 부착 명령을 내렸다.

2015년 7월 출소한 고영욱은 2018년 7월까지 전자발찌를 차고 생활했다.

