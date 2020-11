유로존, 3분기 GDP 수정치 12.6%…소폭 하향

2분기 대비 12.6% 반등

[아시아경제 차민영 기자] 유럽연합(EU) 통계국인 유로스타트는 13일(현지시간) 유로존 3분기 국내총생산(GDP) 수정치가 전분기 대비 12.6% 반등해 기존 발표치 12.7%보다 0.1%포인트 하향 조정됐다고 밝혔다. 전년 대비 성장률도 마이너스(-)4.4%로 종전 발표치(-4.3%)보다 0.1%포인트 저조했다.

