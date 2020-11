"이 나라 냄비근성" vs "전체주의냐" 유니클로 질샌더 불티났다…어떻게 생각하십니까

유니클로 '+J' 컬렉션 출시, 소비자 반응 '불티'

지난 7월 일본 제품 불매 운동 당시 큰 타격

지난 8월만 전국 유니클로 매장 9개 폐쇄

[아시아경제 임주형 기자] 지난해 시작된 일본 제품 불매운동의 표적이 돼 큰 타격을 입었던 일본의 대표적 의류기업 '유니클로'가 신제품을 출시하면서 오랜만에 인파로 북적였다. 이를 두고 소셜네트워크서비스(SNS), 인터넷 커뮤니티 등 일각에서는 "일본과 외교 관계가 최악을 달리는 상황에 일제를 구매하고 싶냐"며 강한 비판이 쏟아졌다. 그러나 '자유시장 국가에서 상품 구매는 개인 자유'라는 취지로 반박하는 목소리도 나오고 있다.

유니클로는 13일 '+J(플러스 제이)' 컬렉션을 한국에 출시했다. 플러스제이는 지난 2009년 독일 출신의 세계적 디자이너 질 샌더가 유니클로와 합작한 브랜드로, 출시 11년 만에 다시 한국에 상륙했다. 해당 제품은 서울과 지방 일부 유니클로 매장, 온라인 쇼핑몰에서만 제한적으로 판매됐다.

플러스제이는 온라인 커뮤니티, SNS 등에서도 열광적인 반응을 보였다. 13일 오전부터 일부 누리꾼들은 유니클로 매장 앞에 길게 줄 지어 선 손님들의 사진을 찍는가 하면, 제품을 구매한 뒤 이른바 '인증샷'을 남기기도 했다.

그러나 일각에서는 비판적인 목소리가 불거져 나왔다. 일본 정부의 독일 베를린에 설치된 소녀상 철거 로비, 후쿠시마 제1원전 오염수 방류 방침 등 외교 현안을 둘러싸고 한일 갈등이 식지 않은 상황에서 일본 제품에 열광적인 반응을 보이는 것은 적절치 않다는 지적이다.

한 온라인 커뮤니티에서는 유니클로 매장 안에서 제품을 고르는 고객들의 사진을 찍은 뒤 "두 발로 걷는 돼지"라며 "소설 동물농장이 생각난다. 이런 개돼지들과 한 동네를 살다니"라고 강하게 비난하기도 했다.

또 다른 누리꾼들도 "시국이 어느 때인데, 이 나라의 냄비근성이 적나라하게 드러난 사태", "일본인들이 보고 비웃을 것" 등 비판적인 반응을 쏟아냈다.

반면 무조건적인 불매 운동 동참을 강요하는 것은 전체주의적 사고방식이라는 반박도 나왔다. 한 누리꾼은 "시대가 어느 때인데 아직도 일본 불매만 고집할 텐가"라며 "당신들이 쓰는 스마트폰에도 일본산 부품이 들어갔다"라고 지적했다. 또 다른 누리꾼은 "무조건적인 반일 정서에 기대 불매 운동을 호소하는 것이야말로 우리가 진짜로 경계해야 할 전체주의적 사고방식"이라고 비판했다.

한편 일본 제품 불매 운동은 지난해 7월 일본 정부가 한국에 대해 반도체 및 디스플레이 제조 핵심 소제의 수출을 제한하기로 발표하면서 불거졌다.

당시 대표적인 일본 브랜드로 알려진 유니클로 또한 한국 시장에서 큰 타격을 입었다. 불매운동이 벌어진 지난해 7월부터 약 14개월에 걸쳐 유니클로는 한국 내 총 22개 매장을 폐쇄했다.

