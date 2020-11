호반건설, 비규제지역 아산 탕정에 전국청약 가능한 ‘호반써밋 그랜드마크’ 분양

충남 아산 탕정 3,027가구 호반써밋 브랜드 대단지

삼성디스플레이시티 개발 예정, 천안아산 역세권 중심상업지구 이용 편리



호반건설이 충남 아산시 탕정면 갈산리 내 5개 블록에 '호반써밋 그랜드마크' 총 3,027가구를 선보일 예정이다. 단지가 들어서는 아산시는 수도권과 가까운 지역 중 얼마 남지 않은 비규제지역으로 전국청약이 가능하다. 또한 유주택자(다주택자), 세대주 여부, 재당첨 제한이 없이 1순위 청약할 수 있다.

‘호반써밋 그랜드마크’는 신흥 주거벨트로 조성되고 있는 삼성디스플레이시티 생활권에 브랜드와 입지가 뛰어난 대단지로 주목받고 있다. 해당 일대는 삼성디스플레이시티1을 중심으로 증설 예정인 삼성디스플레이시티2, 탕정지구(산단지원시설), 탕정테크노 일반산업단지 등 다수의 산업단지가 위치해 미래가치가 높을 것으로 평가되는 지역이다.

단지 인근에 1호선 탕정역이 예정돼 있고, KTX·SRT 천안아산역이 가깝다. 또한 이순신대로가 연접해 있고, 아산~천안간 고속도로가 개통예정으로 천안 시내 및 서울 수도권으로 이동이 편리하다.

교육여건도 우수하다. 단지는 탕정미래초와 연접해 있으며 남측으로 학교용지가 예정돼 있다. 인근에 삼성고(자사고), 충남외고 등 명문학교도 위치해 있다.

이마트, 이마트 트레이더스, 갤러리아 백화점 등 천안아산역세권 중심상업지구 이용이 편리하고, 지중해마을의 생활편의시설도 이용할 수 있다. 곡교천, GWP파크, 체육공원 등을 누리는 쾌적한 생활도 가능하다.

조망권을 극대화한 단지 설계도 돋보인다. 남향 위주의 단지 배치와 4베이 위주의 설계(일부 제외), 판상형과 탑상형 등 다양한 구조를 적용했으며, 소비자의 다양한 라이프스타일을 고려한 가변형 평면을 제공한다. 전 가구가 소비자 선호도 높은 전용면적 59㎡~84㎡ 평면으로 구성된 것도 특징이다.

또한 지상에 차없는 단지로 조성해 입주민의 안전성을 확보했고, 힐링을 주제로 한 조경, 커뮤니티광장, 피트니스, 골프연습장 등 건강과 여가를 위한 다양한 커뮤니티 시설을 조성한다. 각 블록별 게스트 하우스도 제공될 예정이다.

호반건설 분양 관계자는 “신흥 주거벨트로 조성되고 있는 탕정 일대에 공급하는 3,027가구의 브랜드 대단지"라며 "우수한 교육 환경, 삼성디스플레이시티권 개발 등이 수요자들에게 알려져 관심과 문의가 많다”고 말했다.

견본주택은 충남 아산시 탕정면 매곡리 617-14번지에 들어서며 11월 오픈할 예정이다. 입주예정일은 2023년 7월이다.

