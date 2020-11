KDI국제정책대학원, 17일 아시아개발은행 등과 영향평가 온라인 컨퍼런스 개최

KDI국제정책대학원(원장 유종일, 이하 KDI대학원)은 11월 17일, ‘아시아 인적자원개발의 도전과 가능성’을 주제로 영향평가 온라인 컨퍼런스를 개최한다고 밝혔다.

KDI대학원은 아시아개발은행(ADB), 3ie, ADB Institute와 협력하여 아시아 경제학 및 개발학 연구자들을 대상으로 개발협력 영향평가 관련 논문공모전을 진행, 세계 유수 연구기관 및 대학 소속 연구자들의 논문 중 우수논문 총 15편을 선정했다.

KDI대학원은 정책의 책무성 확보 및 효과성 평가를 위해 국내외 영향평가 선도기관과 협력하여 컨퍼런스를 개최하여 왔으며 올해로 3주년을 맞이하였다.

이번 컨퍼런스는 홍콩 과학기술대학교 알버트 박 교수의 기조연설을 시작으로 ‘코로나19 상황 속 인적자원개발’, ‘교육분야 영향평가’, ‘금융 및 기술분야 영향평가’, ‘영향평가의 빅데이터 활용’, ‘보건분야 영향평가’ 등 총 다섯 개의 세션에서 선정된 논문의 발표와 토론이 진행된다.

이와 별도로 진행되는 ‘영향평가 트레이닝’ 세션에서는 정책사례 연구 등을 통해 실제 정책 시행과정에서 활용 가능한 영향평가 방법론에 대한 강의가 진행될 예정이다.

KDI대학원 손욱 처장은 “이번 컨퍼런스는 뉴노멀시대의 영향평가 연구 현안을 통해 정책의 사후 평가 및 정교한 정책 설계의 중요성을 역설함과 동시에, 향후 개발협력 및 정책학 분야의 학술적 가치 증진과 연구 수월성 확보에 기여할 수 있기를 바란다”라고 밝혔다.

이번 영향평가 컨퍼런스는 코로나19 확산 방지를 위해 전 세션 온라인으로 진행될 예정이며, 참가 방법은 KDI대학원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr