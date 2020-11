전국 97개 학교서 등교 차질 … 추석 연휴 이후 최다

학생 9명·교사 5명 등 코로나19 신규 확진

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 13일 전국 8개 시·도 97개 학교에서 등교 수업이 이뤄지지 못했다.

교육부는 이날 오전 10시 기준으로 등교 수업일을 조정한 학교가 이같이 집계됐다고 밝혔다.

등교 수업을 중단한 학교는 전날(48곳)보다 2배 이상 증가했다. 추석 연휴 이전인 지난 9월25일(101곳) 이후 가장 많았다.

강원 지역 한 초등학교에서 교장·교감 등 4명이 전날 코로나19 확진 판정을 받아 도내 초·중학교 24곳이 원격 수업으로 전환한 여파가 반영된 것으로 분석된다.

지역별로 보면 강원에서만 53개 학교에서 학생들이 등교하지 못했다. 이어 서울이 21곳, 경기 13곳, 충남 4곳, 전남 3곳, 부산·광주·경남 각각 1곳 등의 순이었다.

순차적 등교가 시작된 지난 5월20일부터 전날까지 코로나19 학생 확진자는 누적 822명으로 하루 전보다 9명 증가했다. 교직원 확진자는 누적 155명으로 5명 늘었다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr